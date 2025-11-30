El barrio de la Trinitat Nova renueva la calle Palamós: 12 meses de obras y un presupuesto de 2,8 millones

El barrio de la Trinitat Nova, en el distrito de Nou Barris, encara desde esta semana la fase final de las obras de urbanización de la calle Palamós. En concreto, el Ayuntamiento de Barcelona intervendrá sobre una superficie superior a 8.000 metros cuadrados, de los que cerca de un 30% se convertirán en una nueva zona verde. La actuación se concentra en la misma calle Palamós y en el interior de manzana que conforman los edificios de nueva construcción ubicados entre las calles Palamós, S'Agaró y La Llosa. Esta urbanización, añadida a las que ya se han realizado en la zona, da continuidad a la nueva fisonomía de la calle y supondrá la renovación total de esta zona.

Las obras tienen una duración prevista de 12 meses y un presupuesto de 2,8 millones de euros. Una parte de los fondos proviene del proyecto europeo 'ReGreeneration', una iniciativa desarrollada en nueve ciudades de la Unión Europea (UE) con el objetivo de transformar espacios comunitarios ya existentes en zonas con mejor adaptación al cambio climático. Así pues, las obras de urbanización se han realizado con la intención de fomentar la accesibilidad, la biodiversidad y la promoción de la salud y el bienestar de las personas residentes. Junto a Barcelona, también participan en el 'ReGreeneration': París (Francia), Bucarest (Rumanía), Segrate (Italia), Gante (Bélgica), Liubliana (Eslovenia), Lappeenranta (Finlandia), Roma (Italia) y Alverca (Portugal).

La intervención contempla igualmente la remodelación total del vial de la calle Palamós, con aceras, farolas y mobiliario urbano nuevo, así como la construcción de una nueva zona verde en el interior de manzana que conforman los nuevos edificios. En total está prevista la plantación de cerca de una cuarentena de árboles y otras especies vegetales, así como la construcción de nuevos espacios de estancia para facilitar la relación entre el vecindario.