La torre de Bernabé de la Sagrada Família, la única construida por Gaudí, se ilumina por su centenario

La Basílica de la Sagrada Familia ha sido este domingo el escenario de un emotivo homenaje al centenario de la Torre de Bernabé, la única que Antoni Gaudí llegó a ver terminada en vida. Exactamente hace un siglo, el 30 de noviembre de 1925, la torre se alzaba por primera vez ante los ojos del arquitecto y de la ciudadanía. Gaudí sabía que no podría terminar él solo el templo, y por eso dejó construida esta torre: para que la gente contemplara la grandiosidad del proyecto y sus discípulos pudieran continuarlo.

El evento ha reunido a una multitud llegada de distintos puntos de Catalunya y de otros lugares de España. "Gracias también a los que habéis venido desde fuera, Mallorca, León…", ha señalado la presentadora, subrayando el carácter diverso y abierto del encuentro.

Desde primeras horas de la tarde, la plaza del templo se ha llenado de visitantes, curiosos y familias, todos dispuestos a celebrar una obra que ha trascendido generaciones y sigue despertando admiración. El homenaje ha recordado la visión de Gaudí y su capacidad de transformar la fe en arte visible, un legado que continúa inspirando a quienes hoy siguen levantando el templo piedra a piedra. El acto ha empezado con el repique de la campana tubular original de la propia torre a las cinco y media de la tarde, y acto seguido, las voces del 'Cor Infantil Amics de la Unió', dirigido por Josep Vila, han interpretado 'O lux beatissima', del compositor Kentaro Sato, llenando el lugar de una atmósfera de recogimiento y belleza.

La presentadora ha abierto el acto destacando la alegría de celebrar un proyecto que supera una sola vida, construido con constancia, esfuerzo y entrega a lo largo de cinco generaciones. Ha recordado que Gaudí decidió levantar primero una fachada completa para mostrar la magnitud de su obra y permitir que la ciudadanía la hiciera suya, asegurando así la continuidad del templo. Según ha señalado, la Sagrada Familia es hoy un monumento donde "la intuición, la fe y la visión del maestro todavía inspiran a técnicos, voluntarios y generaciones enteras".

Legado arquitectónico y espiritual

La parte central y más larga de la celebración ha sido un diálogo entre el arquitecto director y coordinador de las obras, el Dr. Jordi Faulí, y la arquitecta e investigadora especializada en Gaudí, la Dra. Chiara Curti. Faulí ha subrayado que la torre de san Bernabé representa el inicio de un lenguaje arquitectónico que combina forma, estructura y simbolismo, y ha recordado que Gaudí concebía las torres como organismos vivos, fruto del equilibrio entre gravedad, luz y verticalidad, un principio que sigue guiando la continuidad de las obras. También ha destacado la coincidencia de este centenario con el primer domingo de Adviento y la diada de Sant Andreu Apòstol, y ha señalado que la futura torre de Jesucristo, que alcanzará los 172,5 metros, será inaugurada en junio de 2026, coincidiendo con el centenario de la muerte del arquitecto.

Jordi Fauli Olle y Chiara Curti, con una foto de Antoni Gaudí, en el acto en la Sagrada Família con motivo del centenario de la finalización de la Torre Bernabé en la Fachada del Nacimiento / JORDI COTRINA

Por su parte, Curti ha situado la torre de san Bernabé en el contexto de las grandes catedrales europeas y ha destacado la capacidad de Gaudí para innovar a partir de formas tradicionales como la catenaria, reinterpretada tanto estructural como poéticamente. Ha explicado que no es casual que esta torre fuera la primera en inaugurarse, pues es la más oriental de la Fachada del Nacimiento y la primera en recibir la luz del sol. La investigadora ha insistido en que la luz constituye para Gaudí un material arquitectónico esencial, y que cada elemento del templo posee un significado simbólico ligado a la creación, la espiritualidad y la relación entre naturaleza y fe.

El cardenal Joan Josep Omella, arzobispo de Barcelona y presidente de la Junta Constructora, ha definido el acto como "profundo y contemplativo", recordando que Gaudí fue "arquitecto y creador, pero sobre todo un creyente que supo transformar la fe en arte visible". Omella ha descrito la Sagrada Familia como “un himno de piedra que habla de la alegría de la vida, de la fe como camino y de la esperanza que nace del misterio". Coincidiendo con el inicio del Adviento, ha invitado a mirar la fachada del Nacimiento como una llamada a redescubrir "la alegría primera que todo lo renueva" y ha animado a vivir con la misma mirada integradora que tenía Gaudí, donde "ciencia y fe, acción y oración, materia y espíritu", atreviéndose a ser también constructores, "no de piedras, sino de paz, belleza y esperanza", siguiendo la mirada integradora de Gaudí.

Los Castellers de la Sagrada Família en el interior de la basílica / JORDI COTRINA

Celebración y música

Entre los momentos más emotivos del acto, los Castellers de la Sagrada Familia que han levantado un castillo humano en el centro de la multitud, símbolo de cooperación, fuerza y equilibrio. La celebración ha finalizado con la interpretación de Gloria de Antonio Vivaldi, con el coro infantil Amiga de la Unió, dirigido por Josep Vila y acompañado al órgano por Joan Espuny, ofreciendo un cierre musical que unió espiritualidad, arte y tradición.

Exposición y legado histórico

Al terminar el acto, los asistentes han tenido la oportunidad de visitar una exposición dedicada a la torre de Bernabé y a los cien años de historia de su construcción. Debido a la gran afluencia de público, ha sido necesario organizar colas para evitar aglomeraciones.

El acto ha servido para recordar la visión de Gaudí y la continuidad de su proyecto, uniendo historia, arquitectura, fe y música en una celebración multitudinaria que quedará en la memoria de todos los asistentes.