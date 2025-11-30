La reforma de la plaza de Flandes en Barcelona empezará en marzo de 2026 con un presupuesto de un millón de euros

La reforma de la plaza de Flandes, en el barrio del Coll de Barcelona, ya tiene luz verde. La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento ha aprobado definitivamente las obras de este espacio que actualmente funciona como zona de paso para vehículos y peatones. La previsión del consistorio es que las obras empiecen en marzo de 2026 y duren cerca de siete meses. El presupuesto que existe para todo el proyecto es de cerca de un millón de euros.

En la plaza de Flandes confluyen tres calles: el paseo de la Virgen del Coll, la calle de Cartago y la de Clotés. La remodelación de este espacio servirá para transformar completamente la plaza para beneficiar, principalmente, a los peatones. El plan contempla ampliar la zona de estancia, plantar más verde e instalar mobiliario urbano nuevo. Además, las obras servirán también para renovar el arbolado -adecuándolo a la sección de la calle- y mejorar la iluminación de la plaza.

La concejala de Gràcia, Laia Bonet, ha valorado positivamente la transformación de la plaza de Flandes que debe servir "para que los peatones ganen espacio y puedan caminar con mayor comodidad y seguridad". Bonet ha remarcado que la reforma "se enmarca dentro de la estrategia municipal para liberar las aceras de obstáculos y hacerlas más anchas, especialmente en los barrios de montaña como el Coll."

Una de las grandes actuaciones del distrito de Gràcia

La reforma de la plaza de Flandes es una de las cinco grandes actuaciones de transformación previstas en el distrito de Gràcia de Barcelona, dentro del Pla Endreça. En el barrio del Coll, también se reformará la calle de Pere Llobet y se mejorará el acceso al barrio desde el Carmel con la ampliación de la confluencia de las calles de Ceuta, Tirso y Santuario. Una transformación muy esperada por el vecindario, que permitirá mejorar la accesibilidad tanto a pie como en transporte público, así como la seguridad de los cruces. En la Vila de Gràcia, ya se ha estrenado la reforma de los Jardinets de Gràcia.

Tal y como indican desde el consistorio, "estas actuaciones se enmarcan dentro de la estrategia municipal de rehabilitación del espacio público y se suman a las tareas de mantenimiento integral que se llevan a cabo de forma paralela a todos los distritos de la ciudad". El objetivo es "mejorar la calidad de calles y plazas antes de que se produzcan incidencias", añaden.