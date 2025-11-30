Adam Maijó y Beatriz Álvarez ganan su segunda Jean Bouin

El campeón de España sub-23 de campo a través, Adam Maijó, y la campeona nacional de 5.000 metros, Beatriz Álvarez, se proclamaron este domingo vencedores por segunda vez de la Allianz Jean Bouin, celebrada en Barcelona.

El atleta tarraconense revalidó el trofeo que ya había conquistado en 2020, cuando la carrera, en el año de su centenario, tuvo que reinventarse para evitar la suspensión por la pandemia con un formato inédito de milla atlética (1.609 metros) alrededor del Estadio Olímpico Lluís Companys.

En esta edición, Maijó completó los 9.900 metros —equivalentes a tres vueltas a un circuito de 3.300 metros por la montaña de Montjuïc— en un tiempo oficial de 29:53, lejos del 29:11 registrado por el keniata Ezekiel Letaya, ganador de la última edición.

El corredor de Adidas lideró la carrera desde el inicio y, pese al frío y la nubosidad que marcaron la jornada, resistió para cruzar la línea de meta en solitario tras un decisivo cambio de ritmo.

El podio masculino lo completaron Adrià Ceballos, segundo con 30:26, y Xavi Badia, tercero con 30:39, quien el año pasado había finalizado en novena posición. Por su parte, el campeón mundial y europeo de 800 metros en pista cubierta, Mariano García, terminó noveno con 31:15.

En categoría femenina, Beatriz Álvarez, vencedora en 2021, revalidó el trofeo tras superar a la campeona de España de 1.500 metros, Esther Guerrero, en una carrera muy disputada.

Ambas atletas marcaron el ritmo desde el primer kilómetro en un recorrido de dos vueltas al circuito (6.600 metros) y mantuvieron un intenso duelo hasta el tramo final en el que un cambio de ritmo de Álvarez le permitió cruzar la meta en solitario.

Su tiempo oficial fue de 22:45, el mismo que Blanca Fernández registró en su victoria del año pasado. Guerrero cruzó la línea de meta con un tiempo de 22:54, mientras que Carla Masip completó el podio con un registro de 23:16.

Carreras populares

Más allá de los atletas de élite, la 102ª edición de la Jean Bouin incluyó carreras populares de 5 y 10 km, con un recorrido suavizado en la recta final y homologado por la Federación Catalana de Atletismo (FCA).

La jornada también acogió las tradicionales carreras escolares y de promoción, reforzando el carácter inclusivo del evento y consolidando la Jean Bouin como una plataforma para clubes, jóvenes talentos y aficionados del atletismo.