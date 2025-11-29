Bloques de 18 plantas y vías verdes: así será el Sector Prim, el barrio nacido de la estación de la Sagrera

La compleja construcción de la estación de la Sagrera, empezada en 2010 y que aún requiere seis años más de obras, va acompañada de una de las operaciones de edificación de vivienda más amplias que se traman en Barcelona. De los 13.524 hogares nuevos que se planifican en torno al que será el gran nodo de transporte del lado Besòs de la capital, una cuarta parte se emplaza en el llamado Sector Prim, más de 19 hectáreas entre el futuro parque lineal que cubrirá las vías soterradas del tren y los bloques de la Verneda i la Pau. Las obras de urbanización y de los pisos se desarrollarán por fases, con inicio entre 2028 y 2029, calcula el ayuntamiento. Por ahora, no se ha concretado cuándo acabará la reforma que mude el aspecto del lugar.

Ese extremo del distrito de Sant Martí que linda con los solares donde se asentará el gran nudo de transportes forma parte de un complejo industrial hasta ahora y se convertirá en una zona residencial. Las naves y los garajes a cielo abierto que ocupan el espacio desaparecerán -los derribos se programan entre 2026 y 2027- y 3.360 domicilios colonizarán la parcela, en las inmediaciones de los grandes polígonos de vivienda con que se pobló el contorno a mediados del siglo XX.

Los planos de la transformación -en exposición pública este noviembre- anticipan que cohabitarán edificios de viviendas de dos, tres y cuatro plantas con otros de 12, 16 y hasta 18 pisos de alto. Albergarán a unas 8.500 personas. Se estima que 1.476 hogares del Sector Prim serán de promoción privada, el 43,94% del total. Otros 1.884 contarán con distintos tipos de protección oficial.

La propuesta prefigura que los aledaños de los domicilios se envuelvan con vegetación, para que “los espacios públicos interiores se parezcan más a un parque o zona ajardinada”. El tráfico se limitará “únicamente a los vehículos de emergencias o servicios” en los pasos interiores, reservados a los peatones.

El Sector Prim sumará 22.544 metros cuadrados de equipamientos, nuevos casi en su totalidad. Se contempla crear al menos una guardería y una residencia de la tercera edad, aparte del ya existente instituto Salvador Seguí, que mantendrá la ubicación. Las tiendas y locales se situarán sobre todo en los bajos del perímetro exterior de la isla de bloques, un pasaje interior que enlazará la ronda de Sant Martí y la rambla Prim y un “equipamiento comercial”.

Ronda y bulevar

Aparte de contribuir en unos años a la necesidad urgente de vivienda en la ciudad, el otro gancho del barrio en ciernes es que la metamorfosis se hace extensiva también al espacio público. Se abrirán calles a través de naves y solares cerrados, cuyo rastro se borrará, y otras se alargarán.

El aparcamiento, la masía de Can Riera y el campo de fútbol en parte de los terrenos del futuro Sector Prim, en Barcelona. / JORDI OTIX

Una vía que se ampliará será la ronda de Sant Martí. Ahora apenas dibuja una curva de menos de 200 metros, cercenada por los terrenos ocupados por las obras de la línea de alta velocidad. La ronda se extenderá para circundar el próximo vecindario. Discurriendo en paralelo al parque lineal, estará dotada con carriles para bus, vehículos y bicicletas. La acera del lado de los bloques se idea como un gran paseo, con siete metros de anchura de pavimentación y 4,4 metros de zonas verdes y bancos.

La renovación en ese borde de la Verneda i la Pau incluye también que la rambla Prim se prolongue unos 300 metros para que confluya con el parque lineal de la Sagrera. El bulevar central de Prim, de 36 metros de anchura, concentrará “la zona verde más importante del proyecto”, sostiene el plan, con dos franjas de árboles de 9,5 metros de ancho cada una y tres pérgolas, una fotovoltaica y dos con vegetación que den sombra.

Añade que ha de erigirse en un “eje cívico conector entre Sant Andreu y los barrios del lado Besòs de Sant Martí y el mar, una vez eliminada la barrera física que suponen hoy las vías del ferrocarril”. A cada lado del paseo de la rambla Prim, las calzadas serán de un solo sentido para el tráfico. A su vez, se modificará el perfil de algunas calles, como las del Pont del Treball y Clara Zetkin, que cruzarán el parque que tapará los raíles.

Imagen virtual que recrea la futura ampliación de la ronda de Sant Martí, en Barcelona. / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

La plaza de la masía

A su vez, la reforma esboza una gran plaza, que se confía en que sea el centro neurálgico del barrio. Se desplegará en torno a la masía de Can Riera, ahora dentro de un descampado que funciona como aparcamiento. Datada del siglo XVI, se salvó del derribo por la presión vecinal. La masía se conservará, al igual que el muro de la riera de Horta, que se quiere rehabilitar para que flanquee un lado de la plaza.

La remodelación prevé plantar 338 árboles nuevos dentro de la zona residencial del Sector Prim y 227 en las vías del contorno. Aparte, se retirarán 123 ejemplares.

La plantación de árboles y arbustos se extenderá a tramos donde escasea. Se verdecerá el tramo superior de la Via Trajana (con parterres en la intersección con la ronda de Sant Martí y la rambla Prim), la calle Jaume Brossa (por encima del túnel por donde los trenes salen a la superficie) y la de Santander, que se estirará para que desemboque en Prim.