Indra se adjudica las nuevas expendedoras de billetes del metro de Barcelona con una oferta un 43% inferior al precio de salida

El metro de Barcelona renovará la totalidad de las máquinas de venta de billetes, para que incorporen más funcionalidades y sean más robustas contra ciberdelitos. La empresa ferroviaria de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) sacó a concurso en julio la misión de diseñar, fabricar, subministrar, implantar, instalar, poner en servicio y mantener las nuevas expendedoras, por un precio máximo de 22,58 millones de euros más IVA. Recibió cinco ofertas, todas a la baja. Y esta semana ha adjudicado el contrato a la empresa madrileña Indra.

La firma había ofrecido 12,84 millones de euros, es decir, un precio un 43% inferior al previsto por la operadora pública. De hecho, no era la oferta más baja de todas: la UTE formada por Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas (Sice) e Impression Enregistrement Résultat (IER) se había postulado por 138.105 euros menos. Las otras tres competidoras, Kontron Public Transport Arce, las alianzas de Inetum - Mera Systemy y Electronic Trafic - Idear Electronica, habían presentado ofertas de entre 13,93 y 14,29 millones de euros.

El precio suponía el 65% de la puntuación que se disputaban. Indra logró liderar finalmente el ranking gracias a una de las aportaciones opcionales que daban un pequeño extra de puntos, como doblar de tres a seis los años de garantía de las máquinas suministradas. En la valoración final, según muestra el Portal de Contratación Pública de la Generalitat, Indra consiguió 93,80 de los 100 puntos en liza, dos por encima de Inetum-Mera, que quedó en segundo lugar.

En 2023 llegaron a las máquinas de autoventa del metro las primeras T-Mobilitat / MANU MITRU

En el informe de solvencia económica y técnica de la adjudicación, una responsable de TMB deja constancia que la elección no contraviene ningún veto vigente. “Aunque Indra ha sido sancionada por la CNMC y existe una sentencia firme, no se ha formalizado prohibición alguna de contratar por parte del Ministerio de Hacienda”, reza la anotación, avanzada por Expansión. Acto seguido, concluye que la firma madrileña “puede continuar participando en licitaciones públicas, salvo que se publique una resolución expresa que indique lo contrario”. No esclarece a qué precedente concreto alude, puesto que en los últimos años han trascendido dos multas distintas de la CNMC a Indra y otras empresas por operar como "cártel" en concursos públicos. En 2018 sancionó con 29,9 millones de euros a 11 grandes empresas informáticas y en 2021 impuso el pago de 6,3 millones de euros a 22 empresas de servicios de consultoría.

El contrato tiene una vigencia de cinco años, si bien TMB se marcó el objetivo de que se ejecute en 39 meses desde la adjudicación, lo que equivale a dentro de tres años y tres meses. De cumplirse el calendario, la modernización de la autoventa sería ya realidad a principios de 2029. La dirección y supervisión del despliegue se ha adjudicado por 675.000 euros a la madrileña Tekia Ingenieros, que ha derrotado a W Consulting. El tercer lote que compone el concurso público, la retirada de los viejos terminales por un tope de 1,31 millones más IVA, está pendiente de dirimir. Se han presentado dos candidatas barcelonesas y dos madrileñas: Indra, Instalaciones y Servicios de Comunicaciones (ISC), Kontron Public Transport Arce y Mingothings.

Pago por bizzum y ‘chatbot’

Los nuevos modelos están llamados a facilitar la vida del viajero y, en especial, que disponga de más métodos de pago. Así, incorporarán la adquisición de billetes mediante aplicaciones como Bizum y Paypal. También dispensarán la T-Mobilitat de plástico, y no solo la de cartón recargable como ahora. Asimismo, los invidentes contarán con navegación por voz y todos los usuarios podrán buscar ayuda mediante videollamadas con personal de TMB y un ‘chatbot' conversacional que les aconseje qué abono les conviene más.

La estación de metro de Sagrada Família estrenó hace un año el pago de billete con tarjeta bancaria / FERRAN NADEU

Eso sí, el cambio comportará una reducción de unidades, porque coincide con otros procesos en marcha. Por un lado, la T-Mobilitat puede recargarse con el móvil y hasta gestionarse exclusivamente en digital, sin ningún soporte físico. Y, por otro lado, TMB ya ha empezado a desplegar puntos de pago ‘tap&go' en estaciones muy turísticas: permiten pagar un billete sencillo directamente con tarjeta de crédito, cuyo extracto de movimientos se convierte en comprobante del pago. Hoy el 37% de los billetes que venden las expendedoras son de un solo viaje.

Todo ello debería facilitar un notable recorte de las 761 expendedoras (el 35% de las cuales ya fuera de servicio) que hay repartidas por 108 estaciones de seis líneas de la red subterránea. Quedan excluidas las líneas automáticas L9 y L10, con estaciones concesionadas. Al anunciar el concurso público este abril, TMB preveía cubrir bien la futura demanda de los usuarios con una dotación de entre 290 y 397 dispositivos nuevos.

Como explicó EL PERIÓDICO, algo más de la mitad de las estaciones contarán con menos máquinas que hoy: 66 estaciones perderán aparatos de venta de billetes, normalmente uno o dos. En cambio, 43 paradas mantendrán el mismo número de terminales que ya poseen. Ninguna estación de la L1, la L2, la L3, la L4, la L5 y la L11 tendrá más unidades que las que contabiliza ahora. Todas sin excepción contarán al menos con dos terminales de la nueva generación al servicio del viajero.