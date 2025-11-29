La Generalitat intensificará las capturas de jabalíes y pide que nadie acceda al Parc de Collserola

La Generalitat ha anunciado que reforzará de inmediato las capturas de jabalíes en la sierra de Collserola y ha pedido a la ciudadanía que evite acceder al parque mientras continúan las actuaciones por el brote de peste porcina africana detectado en Cerdanyola del Vallès, donde esta semana han aparecido seis animales muertos.

Dos perímetros de control

El plan de contención se estructura en dos zonas diferenciadas. El área más próxima al foco, con un radio de seis kilómetros, permanece completamente cerrada y concentra los trabajos de rastreo sobre el terreno. En esta franja se buscan nuevos ejemplares muertos, se instalan barreras de contención y se monitoriza el movimiento de la fauna para impedir que el virus salga del perímetro.

El segundo anillo, de hasta veinte kilómetros, afecta a 64 municipios y limita actividades recreativas para no interferir en los trabajos de control. Todo el Parc Natural de Collserola queda incluido en estas restricciones.

Los técnicos recalcan que evitar la entrada al parque es clave. Explican que la presencia de personas puede alterar los desplazamientos de los jabalíes y favorecer que abandonen la zona vigilada, lo que complicaría el aislamiento del brote.

Petición del sector porcino

El sector porcino también ha reclamado un refuerzo del operativo. Rossend Santiveri, responsable del sector porcino de Unió de Pagesos, explicó en 3Cat que esta tarde se reunieron ganaderos, cazadores, empresarios y agentes rurales para coordinar actuaciones y analizar los recursos necesarios para los próximos días. Según avanzó, las batidas previstas para este domingo se ampliarán y se ha pedido la participación de todos los cuerpos disponibles, incluidos los Agents Rurals y efectivos del Seprona.

Santiveri insistió en que la ciudadanía respete las restricciones y recordó que cualquier presencia innecesaria en Collserola puede interferir en los trabajos de control y seguimiento.

La Generalitat subraya que la peste porcina africana no afecta a las personas aunque sí puede tener un impacto económico grave si alcanza explotaciones ganaderas. Las medidas seguirán activas hasta nuevo aviso en función de la evolución del brote y de los resultados del dispositivo desplegado.