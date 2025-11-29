El Parque de Atracciones Tibidabo pone en marcha la pista de hielo con las mejores vistas de Barcelona

Este sábado, 29 de noviembre, el Parque de Atracciones Tibidabo inauguró la pista de hielo con las mejores vistas de Barcelona, ubicada en la Plaza de los Sueños. Se trata de un espacio único en la ciudad que refuerza el atractivo del parque durante la temporada navideña y que se suma a la mágica decoración y la amplia variedad de actividades y espectáculos que se ponen en marcha en este espacio durante las fiestas.

La gran novedad de este año es la nueva forma circular de la pista, que permite patinar alrededor de la decoración navideña que ambienta la Plaza de los Sueños y vivir una experiencia más inmersiva. Además, con una superficie patinable de 235 m², la pista amplía también su capacidad hasta 50 personas que podrán patinar de forma simultánea disfrutando de unas vistas inmejorables de la ciudad.

Con la pista de hielo, el Parque de Atracciones Tibidabo reafirma también su compromiso con la inclusión y la accesibilidad. La pista cuenta con adaptaciones para niños y personas con movilidad reducida, como soportes de patinaje en forma de oso polar, pingüino y sillas trineo, para que todos puedan disfrutar de la experiencia con seguridad y comodidad.

Pista de hielo del Tibidabo / Tibidabo

Una pista sostenible

Además, la sostenibilidad es uno de los pilares clave de esta propuesta. La pista está fabricada con materiales reciclados y no tóxicos que la hacen 100 % sostenible. No consume electricidad ni agua, y el proveedor cuenta con las certificaciones ISO 9001 y 14001, que garantizan la calidad y el respeto por el medio ambiente en su proceso de fabricación. Con esta iniciativa, el parque ofrece por cuarto año consecutivo esta actividad, que el año pasado disfrutaron más de 12.000 personas.

La actividad estará disponible todos los días de apertura del parque hasta el 5 de enero, desde las 12:00 h hasta la hora de cierre. El acceso está incluido con la entrada al parque, pero también se puede adquirir un ticket único por 5 € para quienes quieran disfrutar exclusivamente de esta actividad.

Iluminación, espectáculos y actividades en Navidad

Más allá de la pista de hielo, el Parque de Atracciones Tibidabo se viste de Navidad con una decoración mágica y una programación llena de actividades para toda la familia. Un gran árbol natural de 12 metros preside el Área Panorámica, mientras las atracciones emblemáticas lucen una iluminación especial. Estas fiestas, los visitantes también podrán disfrutar de encuentros con Papá Noel, el paje real y el sorprendente Krampus en el Espacio 666, espectáculos con las mascotas del parque y los duendes de Navidad, así como clásicos como el “Tibimarionetarium de Navidad” y la jornada TibidAvis. Una extensa programación que se prolongará hasta el 5 de enero.

La programación de Navidad del Parque de Atracciones Tibidabo se enmarca en la nueva oferta de actividades que la empresa municipal BSM ofrece con motivo de estas fiestas. Además del Tibidabo, el Zoo de Barcelona ya ha estrenado nuevas propuestas y decoraciones inspiradas en esta época del año; y el Park Güell, por primera vez, ha iluminado la Sala Hipóstila e incorporado también decorados navideños pensados para que los vecinos y vecinas puedan disfrutar de la magia de la Navidad en la ciudad también desde el parque. El Puerto Olímpico también se llenará de luz, emociones y tradición, en este caso a partir del 20 de diciembre.