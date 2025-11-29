Las dos fiestas que se perdió Serrat

Joan Manuel Serrat, además de ser el más grande en lo suyo, es un hombre de palabra, familiar y solidario. Y cuando reúnes esas tres cualidades, a veces toca elegir. Así que Serrat se perdió el regreso al Camp Nou y, dos días después, el aniversario de la Peña Gastronómica “16 fetges”, de la cual forma parte desde su fundación hace 15 años.

Al Barça no pudo ir porque, meses antes, se había comprometido a realizar un concierto en beneficio de la Fundación Clarós, de la cual es patrono. Fue en el Teatro Principal de Mahón y fue un éxito. Desde Barcelona volaron, entre otros, el presidente de dicha asociación, el doctor Pedro Clarós; su vicepresidente, Antonio Sagnier; y la empresaria Cristina Cabañas, que es la pareja del doctor y tesorero Andrés Clarós. Este último se lo perdió por una lesión de futbolista. O sea, que estaba recién operado de la tibia y el peroné.

A Menorca también se desplazaron otros buenos amigos del cantautor. Entre ellos, el doctor Bonaventura Clotet; el exjugador de baloncesto Jordi Villacampa; el presidente de la Cambra de Comerç de Barcelona, Josep Santacreu; y más barceloneses que se movilizaron para la ocasión, como el abogado José Luis Salido o los empresarios Federico Bernades y Jordi Elvira.

Serrat, tres años después de su último concierto, cantó durante una hora y escuchamos buena parte de esas canciones que nos han acompañado durante toda la vida. “Me retiré de los conciertos, pero no de la vida”, dijo mientras alababa el buen trabajo de la Fundación Clarós en sus proyectos en la India, Senegal, Camerún o la próxima misión humanitaria que realizarán en Cabo Verde. Sin duda, un excelente trabajo que, gracias a los fondos recogidos en la gala de Mahón, podrán realizarse con más solvencia.

Los 15 de los “16 Fetges”

A los integrantes de la Peña “Los 16 Fetges” no les gusta salir en la prensa. Lo hicieron solo en el décimo aniversario y ahora que cumplen 15 años de vida. El presidente es Joan Gràcia. El miembro de Tricicle, que desde hace unos días es abuelo, reunió hace una década y media, junto a su colega Carles Sans, a varios amigos a los que les gustaba comer… Así que la peña la forman, el ya citado Serrat con los actores Jordi Bosch y José Corbacho; los chefs Nandu Jubany, Carles Gaig, Carles Abellán; el arquitecto y diseñador Juli Capella; el empresario Alfonso Rodés; el escritor Eduardo Mendoza; el distribuidor de salmón Carpier Carlos Piernas; el banquero Joan Verdaguer; el polifacético Carlos Latre; el abogado Lluís Maluquer o el exfutbolista Carles Puyol. Hubo un recuerdo, porque siempre lo hay, al tristemente fallecido y estimado Johny Regàs. Pues sí, Serrat se lo perdió. En este caso, por sus obligaciones de abuelo.

Asistieron invitados los chefs Albert Raurich, Josep Maria Massó, Víctor Pardo, Adrián Martín o Max y Stefano Colombo, además de Quim Vila, de Vila Viniteca, o Marcos Eguren, de Bodegas Sierra Cantabria. Hubo música, canciones en directo, excelente pastel de HelMa Cakes y, eso sí, a las doce, todos a dormir. La edad no les perdona… Dentro de cinco años, seguiremos informando.

Los miembros de la peña '16 Fetges' en la celebración del 15 aniversario / .

Mirror in the Sky celebra 10 años

Los asistentes a la celebración de los 10 años de la rienda de moda Mirror in the Sky y la apertura de su nuevo 'showroom' situado en Sarrià quedaron alucinados cuando vieron que entre los invitados estaban Boris Izaguirre y su pareja, Rubén Noguéira. No había motivos para extrañarse, pues a los dos les gusta Barcelona y no se pierden actos como el de este jueves. Ellos, junto al actor Carles Sans o Sergi Rosell, Rafa Soldevila, Lorena Canals, Santiago Morera, Marta Rota o la campeona del mundo de trial Berta Abellán y la influencer Patricia Sañes, eran algunas de las caras conocidas que llenaron el local de la calle de les Mimoses.

Pere Autonell, de Mirror in the Sky, el actor Carles Sans y Boris Izaguirre. / .

Mirror in the Sky fue fundada por Rosaura Marsiñach y Pere Autonell tras un viaje transformador a Nepal, donde descubrieron una tradición textil milenaria y la forma única de trabajar el cachemir a mano. De ese encuentro nació una marca que unió dos mundos. Desde entonces producen prendas elaboradas 100% en cachemir que se trabajan en talleres de Nepal y ya están presentes en 15 países. Por cierto, el nuevo 'showroom' es de visita obligada, y la bufanda, marca de la casa que lucía Boris, era espectacular