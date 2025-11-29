Las obras para crear el barrio de Barcelona pegado a la estación de la Sagrera costarán 85 millones de euros

Las obras para abrir calles, ampliar paseos, plantar vegetación y afrontar las demás labores de urbanización del futuro vecindario del Sector Prim costarán 85,71 millones de euros. Entre otros conceptos, el presupuesto incluye los derribos en la actual zona industrial, la instalación del alcantarillado, alumbrado y mobiliario, el movimiento de tierras, la construcción de estructuras y las exploraciones arqueológicas, imprescindibles en un entorno donde han aflorado restos de distintas épocas, incluida la gran villa romana que apareció en el subsuelo de la estación de la Sagrera. Las prospecciones para hallar restos históricos se tasan en 444.505,40 euros.

En cambio, los costes del proyecto no incluyen la inversión para edificar las viviendas previstas. Sí incorporan una partida de 5,25 millones de euros para descontaminar terrenos del nuevo barrio, que se alzará sobre los restos de un polígono. Además, se estima un gasto de cinco millones a cuenta de las instalaciones afectadas de suministro eléctrico, telefónico y de agua y 1,48 millones adicionales por nuevos servicios.

La remodelación se divide en cuatro proyectos que se coordinan entre sí. Se pronostica que la ampliación de la ronda Sant Martí se ejecute en 26 meses; la reforma de las calles Santander, Jaume Brossa, Rambla Prim y Via Trajana, en tres años exactos, y la urbanización del interior de la zona residencial, en 22 meses.

El Sector Prim acredita una larga y tortuosa tramitación, con planes tumbados por la justicia o que no llegaron a acometerse. La zona a transformar se delimitó por primera vez hace casi 30 años, en 1996. Los tribunales anularon el plan especial de reforma interior del 2000 y una modificación del planeamiento en 2010.

La empresa pública Barcelona Sagrera Alta Velocitat convocó un concurso público en 2005 para redactar un plan de mejora urbana y el proyecto de reurbanización del Sector Prim pero no se llevó a la práctica. Se tuvo que esperar hasta 2018 para que se buscaran propuestas para el encaje urbanístico del plan y hasta 2022 para valorar ofertas para redactar proyectos.