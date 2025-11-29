Barcelona impulsa el autoconsumo compartido: un centenar de ciudadanos disfrutan ya de energía fotovoltaica pública

El Ayuntamiento de Barcelona ha puesto a disposición de los ciudadanos el nuevo servicio para compartir energía solar generada en dos instalaciones fotovoltaicas municipales. Un centenar de consumidores, situados a una distancia máxima de 1.000 metros de la pérgola de la ronda de Dalt y la de la plaza Alfonso Comín, participan ya de la iniciativa que les ofrece de media 500W de energía renovable para su autoconsumo a un precio de 70 euros anuales. En caso de hogares vulnerables, la tarifa se bonifica al 100%.

El servicio, con una duración máxima de cuatro años, supone un ahorro energético significativo para los usuarios, que puede llegar a situarse en el 20% de consumo de un hogar. Un porcentaje que, en función del precio de la energía eléctrica, puede significar un ahorro de entre 90 y 120 euros al año.

La Agencia Local de la Energía asesora a los beneficiarios del servicio para que hagan "un uso racional y útil de la energía compartida y puedan conocer en todo momento el consumo de sus casas", indican desde el consistorio. El Ayuntamiento asegura que con este nuevo servicio se pretende dar un impulso a la transición energética de Barcelona, en el marco del Plan Clima. Concretamente, en la estrategia de desarrollar comunidades energéticas y de autoconsumo.

La teniente de alcalde de Urbanismo, Acción Climática, Movilidad, Plan de Barrios y Servicios Urbanos, Laia Bonet, destaca que la puesta en marcha de este servicio "sitúa a Barcelona como una ciudad líder en autoconsumo compartido y permite avanzar en los objetivos del Plan Clima". "Iniciamos ahora el servicio de estas dos pérgolas -argumenta- y evaluaremos su funcionamiento para extender la iniciativa a otras zonas de la ciudad. Barcelona vuelve a situarse en primera línea de las políticas climáticas municipales, con la voluntad de concienciar sobre la importancia de un uso racional y eficiente de la energía".

Suministros municipales

La pérgola de la Ronda de Dalt está situada en el paseo del Vall d'Hebron, en el distrito de Horta-Guinardó, y comparte ya la energía con cerca de 60 ciudadanos. Tiene una potencia instalada de 43,25 kWp y una generación estimada de 43.250 kWh/año. El Ayuntamiento también utiliza una parte de esta potencia para abastecer suministros municipales del entorno.

En cuanto a la pérgola de la plaza Alfonso Comín, ubicada en el distrito de Gràcia, dispone de una potencia de 22,72 kWp, una generación estimada de 22.720 kWh/año y da servicio a 40 usuarios. En este caso, se reserva también una pequeña parte de la potencia para los suministros municipales de los alrededores.