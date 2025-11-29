Plan Clima
Barcelona impulsa el autoconsumo compartido: un centenar de ciudadanos disfrutan ya de energía fotovoltaica pública
El Ayuntamiento de Barcelona pone en marcha el nuevo servicio de energía solar compartida, que puede permitir un ahorro de hasta 120 euros anuales
El Periódico
El Ayuntamiento de Barcelona ha puesto a disposición de los ciudadanos el nuevo servicio para compartir energía solar generada en dos instalaciones fotovoltaicas municipales. Un centenar de consumidores, situados a una distancia máxima de 1.000 metros de la pérgola de la ronda de Dalt y la de la plaza Alfonso Comín, participan ya de la iniciativa que les ofrece de media 500W de energía renovable para su autoconsumo a un precio de 70 euros anuales. En caso de hogares vulnerables, la tarifa se bonifica al 100%.
El servicio, con una duración máxima de cuatro años, supone un ahorro energético significativo para los usuarios, que puede llegar a situarse en el 20% de consumo de un hogar. Un porcentaje que, en función del precio de la energía eléctrica, puede significar un ahorro de entre 90 y 120 euros al año.
La Agencia Local de la Energía asesora a los beneficiarios del servicio para que hagan "un uso racional y útil de la energía compartida y puedan conocer en todo momento el consumo de sus casas", indican desde el consistorio. El Ayuntamiento asegura que con este nuevo servicio se pretende dar un impulso a la transición energética de Barcelona, en el marco del Plan Clima. Concretamente, en la estrategia de desarrollar comunidades energéticas y de autoconsumo.
La teniente de alcalde de Urbanismo, Acción Climática, Movilidad, Plan de Barrios y Servicios Urbanos, Laia Bonet, destaca que la puesta en marcha de este servicio "sitúa a Barcelona como una ciudad líder en autoconsumo compartido y permite avanzar en los objetivos del Plan Clima". "Iniciamos ahora el servicio de estas dos pérgolas -argumenta- y evaluaremos su funcionamiento para extender la iniciativa a otras zonas de la ciudad. Barcelona vuelve a situarse en primera línea de las políticas climáticas municipales, con la voluntad de concienciar sobre la importancia de un uso racional y eficiente de la energía".
Suministros municipales
La pérgola de la Ronda de Dalt está situada en el paseo del Vall d'Hebron, en el distrito de Horta-Guinardó, y comparte ya la energía con cerca de 60 ciudadanos. Tiene una potencia instalada de 43,25 kWp y una generación estimada de 43.250 kWh/año. El Ayuntamiento también utiliza una parte de esta potencia para abastecer suministros municipales del entorno.
En cuanto a la pérgola de la plaza Alfonso Comín, ubicada en el distrito de Gràcia, dispone de una potencia de 22,72 kWp, una generación estimada de 22.720 kWh/año y da servicio a 40 usuarios. En este caso, se reserva también una pequeña parte de la potencia para los suministros municipales de los alrededores.
- La nueva Zona Verde desata la rabia en un barrio de Barcelona: pintadas, silicona y parquímetros inutilizados
- Un exsintecho de Badalona muestra dónde malvivió durante tres años: 'Ahora sé lo que importa un simple pedazo de pan
- Marta Gracia, usuaria del bus de Barcelona: 'Viajar en transporte público requiere un mínimo de civismo y atención
- Prohibido acceder al bosque en 12 municipios de Catalunya tras confirmarse los primeros casos de peste porcina africana
- Vecinos del Camp Nou llevan a Limak y al Barça a los tribunales por daños en sus casas atribuidos a las obras del estadio
- MAPA | Así cambiará el entorno de la Sagrera con la futura estación
- La Generalitat compra más de 1.000 viviendas a La Caixa para reforzar el parque público de pisos de alquiler en 14 municipios catalanes
- Rubén García, líder del movimiento vecinal en Badalona: 'Tenemos que ser la mosca cojonera gobierne quien gobierne