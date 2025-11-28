Cierre forestal
LISTA | Estos son los 64 municipios de Catalunya con prohibición o restricciones de acceso al bosque tras confirmarse los primeros casos de peste porcina africana
El brote obliga a cerrar el acceso al bosque en 12 municipios y restringe actividades en un perímetro de 20 kilómetros
Prohibido acceder al bosque en 12 municipios de Catalunya tras confirmarse los primeros casos de peste porcina africana
Confirmados dos casos de peste porcina africana en jabalís cerca del campus de la UAB
Los ganaderos reaccionan preocupados: "Que el virus de la peste porcina no salte del bosque a las granjas"
La Generalitat ha activado medidas extraordinarias en un total de 64 municipios de Catalunya después de confirmarse un foco de peste porcina africana en una zona forestal de Cerdanyola del Vallès. La actuación busca frenar la propagación de un virus que no afecta a los humanos pero sí supone una amenaza grave para las explotaciones porcinas y la fauna silvestre.
El plan establece dos perímetros de actuación. El primero, el más estricto, abarca un radio de seis kilómetros alrededor del punto donde se ha detectado el foco. En esta franja, que incluye 12 municipios, queda totalmente prohibido el acceso al medio natural. No se permite realizar actividades de ocio, caminar, correr, pasear al perro, cazar o llevar a cabo trabajos forestales. También se han instalado barreras físicas, productos químicos y trampas para controlar la población de jabalíes, el principal vector de transmisión del virus.
En paralelo, se ha definido un segundo anillo de seguridad de hasta 20 kilómetros que afecta al grueso del territorio implicado. Aquí las restricciones no suponen un cierre total, pero sí limitaciones estrictas para evitar interferencias en las tareas de vigilancia y control de la fauna. En este perímetro ampliado queda restringido el acceso de ocio a la totalidad del Parc Natural de Collserola, uno de los espacios naturales más frecuentados del área metropolitana.
Las restricciones afectan a municipios como Barcelona, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa, Rubí, Sabadell o Sant Cugat. En el perímetro más estricto, el de seis kilómetros, una docena de localidades como Montcada i Reixac, Barberà del Vallès o Ripollet tienen totalmente cerrado el acceso al entorno natural.
La Generalitat subraya que la peste porcina africana no supone ningún riesgo para la salud humana, aunque su impacto económico podría ser elevado si llegara a explotaciones ganaderas. Por ello se han reforzado los servicios de limpieza, se han cerrado áreas de pícnic y se insiste en que está prohibido alimentar jabalíes. En caso de detectar un animal muerto se debe avisar al 112 y no manipularlo.
Las medidas estarán vigentes hasta nuevo aviso, en función de la evolución del brote y de las labores de control que continúan desplegadas por los equipos de sanidad animal y los Agents Rurals.
Municipios afectados
Zona de restricción total en un radio de seis kilómetros
Sabadell, Sant Quirze del Vallès, Polinyà, Santa Perpètua de Mogoda, Montcada i Reixac, Ripollet, Barberà del Vallès, Badia del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Rubí.
Zona de seguridad ampliada en un radio de veinte kilómetros
Alt Penedès: Gelida, Sant Llorenç d’Hortons
Anoia: Els Hostalets de Pierola, Masquefa
Bages: Castellbell i el Vilar, Mura, Rellinars
Baix Llobregat: Abrera, Castellbisbal, Castellví de Rosanes, Cervelló, Corbera de Llobregat, El Papiol, Esparreguera, Molins de Rei, Olesa de Montserrat, Pallejà, El Prat de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Esteve Sesrovires, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat, Vallirana, La Palma de Cervelló
Barcelonès: Badalona, Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet
Maresme: Alella, El Masnou, Montgat, Teià, Tiana, Vilassar de Dalt
Vallès Occidental: Castellar del Vallès, Gallifa, Matadepera, Palau-solità i Plegamans, Sant Llorenç Savall, Sentmenat, Ullastrell, Vacarisses, Viladecavalls
Vallès Oriental: Bigues i Riells del Fai, Caldes de Montbui, Canovelles, Granollers, La Roca del Vallès, Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall, Martorelles, Montmeló, Montornès del Vallès, Parets del Vallès, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de Martorelles, Vallromanes, Vilanova del Vallès
La afectación de estos 64 municipios forma parte de un operativo diseñado para evitar que la enfermedad se expanda en su fase más temprana. La movilidad en zonas forestales es un factor de riesgo en áreas con alta presencia de jabalíes, por lo que la Generalitat mantiene una vigilancia activa y revisará las medidas conforme avance la situación epidemiológica.
