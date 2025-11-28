Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tres trenes más

Los nuevos tranvías del Trambesòs, con capacidad para 218 personas, ya están en servicio comercial

Los nuevos Citadis X05 incrementan la flota hasta los 21 convoyes en las líneas T4, T5 y T6 y ofrecen espacios más amplios y mayor accesibilidad, destaca la ATM

Glòries se convierte en parada más frecuentada del tranvía, después de Ernest Lluch

El nuevo modelo del Trambesòs que empieza a circular este viernes.

El nuevo modelo del Trambesòs que empieza a circular este viernes. / ATM

Glòria Ayuso

Glòria Ayuso

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un nuevo modelo de tranvía circula desde este viernes prestando servicio comercial en las líneas T4, T5 y T6 del Trambesòs. Se trata de tres unidades adquiridas por la Autoritat del Transport Metropolità (ATM), que tras meses de pruebas y formación del personal de conducción, y después de superar con éxito el procedimiento de seguridad, ya transportan pasajeros, incrementando la flota del Trambesòs a un total de 21 tranvías.

El nuevo modelo de tranvía Citadis X05 es más amplio en su interior, según destaca la ATM.

El nuevo modelo de tranvía Citadis X05 es más amplio en su interior, según destaca la ATM. / ATM

Citadis X05

Fabricados por Alstom en Santa Perpetua de la Mogoda, se trata de convoyes Citadis X05, que incorporan las últimas innovaciones en accesibilidad y seguridad, basándose en el modelo Citadis 302, con 20 años circulando. El tranvía, que ya transporta pasajeros, presenta ligeras diferencias que lo visualizan como más moderno, como destaca la propia ATM, pero mantiene una línea exterior continuista para que la ciudadanía los identifique como parte de la flota del tranvía de Barcelona.

Alimentación doble

Diseñados para operar con alimentación por catenaria o mediante el sistema APS (alimentación por tierra), los nuevos tranvías pueden circular por tramos urbanos sensibles, como la Diagonal entre Glòries y Verdaguer, donde la electricidad se suministra por un tercer carril en superficie. Cada vehículo cuenta con cinco módulos de 2,65 metros de ancho y 32,5 metros de longitud, seis puertas por lado (cuatro accesibles) y capacidad para 218 personas, incluyendo 56 asientos y espacios adaptados para movilidad reducida.

Los nuevos modelos de tranvía aumentan las prestaciones para los usuarios.

Los nuevos modelos de tranvía aumentan las prestaciones para los usuarios. / ATM

Más amplios

El interior de los tranvías presenta espacios más amplios, mayor entrada de luz, colores contrastados y asientos ergonómicos. Además, incorporan sistemas de información digital y megafonía adaptada a personas con discapacidad auditiva, iluminación LED con sensores de luz, cámaras de videovigilancia, puntos de carga USB y climatización eficiente según la ocupación. La cabina del conductor también ha sido optimizada para ergonomía, visibilidad y seguridad.

Los tres nuevos tranvías han empezado a circular este viernes tras un largo periodi de pruebas.

Los tres nuevos tranvías han empezado a circular este viernes tras un largo periodi de pruebas. / ATM

Control de ocupación

Estos vehículos incluyen tecnología de eficiencia energética, control en tiempo real de la ocupación y del estado de equipos como las 12 validadoras T-mobilitat instaladas por puerta, para optimizar el espacio de los pasajeros y evitar cuellos de botella que a menudo se forman en la entrada de los convoyes.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La nueva Zona Verde desata la rabia en un barrio de Barcelona: pintadas, silicona y parquímetros inutilizados
  2. Marta Gracia, usuaria del bus de Barcelona: 'Viajar en transporte público requiere un mínimo de civismo y atención
  3. Vecinos del Camp Nou llevan a Limak y al Barça a los tribunales por daños en sus casas atribuidos a las obras del estadio
  4. Un exsintecho de Badalona muestra dónde malvivió durante tres años: 'Ahora sé lo que importa un simple pedazo de pan
  5. Sin metro entre el 6 y el 8 de diciembre en Barcelona: las estaciones de esta línea quedarán sin convoyes
  6. MAPA | Así cambiará el entorno de la Sagrera con la futura estación
  7. Adiós definitivo a la histórica fábrica de las patatas Corominas de Badalona: malvenden su maquinaria por 4.000 euros
  8. La Generalitat compra más de 1.000 viviendas a La Caixa para reforzar el parque público de pisos de alquiler en 14 municipios catalanes

Unas 52.000 viviendas de L'Hospitalet están "necesitadas" de algún tipo de rehabilitación

Unas 52.000 viviendas de L'Hospitalet están "necesitadas" de algún tipo de rehabilitación

Maria Lluïsa Martínez, directora de Comunicación de CaixaBank, Premio a la Trayectoria

Maria Lluïsa Martínez, directora de Comunicación de CaixaBank, Premio a la Trayectoria

Los nuevos tranvías del Trambesòs, con capacidad para 218 personas, ya están en servicio comercial

Los nuevos tranvías del Trambesòs, con capacidad para 218 personas, ya están en servicio comercial

Fiesta otaku gratis en Barcelona: entrada libre para quienes vayan con 'cosplay'

Fiesta otaku gratis en Barcelona: entrada libre para quienes vayan con 'cosplay'

Barcelona prepara la reforma de la plaza de Sants: unificada y mejor conectada con el metro

Barcelona prepara la reforma de la plaza de Sants: unificada y mejor conectada con el metro

Un centro de atención a la drogodependencia de Barcelona, en huelga indefinida desde este viernes

Un centro de atención a la drogodependencia de Barcelona, en huelga indefinida desde este viernes

Los Mossos denuncian cada día a más de dos taxis piratas en el aeropuerto de Barcelona

Los Mossos denuncian cada día a más de dos taxis piratas en el aeropuerto de Barcelona

Prisión preventiva para Santi Laiglesia por el asesinato de Helena Jubany

Prisión preventiva para Santi Laiglesia por el asesinato de Helena Jubany