Tres trenes más
Los nuevos tranvías del Trambesòs, con capacidad para 218 personas, ya están en servicio comercial
Los nuevos Citadis X05 incrementan la flota hasta los 21 convoyes en las líneas T4, T5 y T6 y ofrecen espacios más amplios y mayor accesibilidad, destaca la ATM
Glòries se convierte en parada más frecuentada del tranvía, después de Ernest Lluch
Un nuevo modelo de tranvía circula desde este viernes prestando servicio comercial en las líneas T4, T5 y T6 del Trambesòs. Se trata de tres unidades adquiridas por la Autoritat del Transport Metropolità (ATM), que tras meses de pruebas y formación del personal de conducción, y después de superar con éxito el procedimiento de seguridad, ya transportan pasajeros, incrementando la flota del Trambesòs a un total de 21 tranvías.
Citadis X05
Fabricados por Alstom en Santa Perpetua de la Mogoda, se trata de convoyes Citadis X05, que incorporan las últimas innovaciones en accesibilidad y seguridad, basándose en el modelo Citadis 302, con 20 años circulando. El tranvía, que ya transporta pasajeros, presenta ligeras diferencias que lo visualizan como más moderno, como destaca la propia ATM, pero mantiene una línea exterior continuista para que la ciudadanía los identifique como parte de la flota del tranvía de Barcelona.
Alimentación doble
Diseñados para operar con alimentación por catenaria o mediante el sistema APS (alimentación por tierra), los nuevos tranvías pueden circular por tramos urbanos sensibles, como la Diagonal entre Glòries y Verdaguer, donde la electricidad se suministra por un tercer carril en superficie. Cada vehículo cuenta con cinco módulos de 2,65 metros de ancho y 32,5 metros de longitud, seis puertas por lado (cuatro accesibles) y capacidad para 218 personas, incluyendo 56 asientos y espacios adaptados para movilidad reducida.
Más amplios
El interior de los tranvías presenta espacios más amplios, mayor entrada de luz, colores contrastados y asientos ergonómicos. Además, incorporan sistemas de información digital y megafonía adaptada a personas con discapacidad auditiva, iluminación LED con sensores de luz, cámaras de videovigilancia, puntos de carga USB y climatización eficiente según la ocupación. La cabina del conductor también ha sido optimizada para ergonomía, visibilidad y seguridad.
Control de ocupación
Estos vehículos incluyen tecnología de eficiencia energética, control en tiempo real de la ocupación y del estado de equipos como las 12 validadoras T-mobilitat instaladas por puerta, para optimizar el espacio de los pasajeros y evitar cuellos de botella que a menudo se forman en la entrada de los convoyes.
