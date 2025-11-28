Los Mossos denuncian cada día a más de dos taxis piratas en el aeropuerto de Barcelona

En la última década, el transporte de personas en vehículos ligeros en Catalunya ha pasado de un modelo muy regulado, basado casi exclusivamente en el taxi, a un escenario con nueva accesibilidad, múltiples aplicaciones digitales y una creciente presencia de VTC. Según los Mossos d'Esquadra este cambio y el incremento de automóviles que se dedican a este tipo de actividad ha facilitado la aparición de prácticas irregulares, principalmente el intrusismo en el sector a partir de vehículos que operan sin autorización, VTC que realizan servicios de captación en la calle, prohibida por ley, o actividades que vulneran la normativa existente sobre transporte de personas.

Un ejemplo claro de estas irregularidades los encuentran los Mossos d'Esquadra casi a diario en el aeropuerto de Barcelona, uno de los equipamientos que más demanda registra de transporte privado ligero por la cantidad de viajeros que llegan y se van. Desde inicios de año hacen controles para detectar la presencia de estos 'taxis pirata', que llevan principalmente turistas, sin estar autorizados. En los 310 controles realizados hasta la fecha en el aeropuerto, casi uno al día, los agentes han interpuesto 738 denuncias por competencia desleal e intrusismo, lo que supone una media de 2,3 sanciones diarias.

Según la policía Catalunya cuenta con cerca de 15.000 licencias de taxi, de las que 10.517 corresponden al Área Metropolitana de Barcelona. Paralelamente, existen 3.981 autorizaciones de VTC interurbanas, de las que un millar disponen también de licencia urbana. Para acabar con estas prácticas irregulares los Mossos d’Esquadra y las Policías Locales celebraron el pasado miércoles en el aeropuerto una jornada técnica para reforzar el control policial del transporte de viajeros en VTC.

El encuentro, organizado por la Comisaría General de Movilidad y la Región Policial Metropolitana Sur de los Mossos d'Esquadra, contó con la participación de la Dirección General de Coordinación de Policías Locales y efectivos de Policías Locales de la Región Metropolitana Sur y del Área Metropolitana de Barcelona (AMB). El objetivo era unificar criterios operativos de acuerdo con la legislación vigente, compartir procedimientos y reforzar el trabajo conjunto entre los distintos cuerpos policiales para garantizar un control eficaz del transporte de viajeros, combatir las principales infracciones y reducir el impacto del intrusismo en el sector.

En estas jornadas se indicó que el Govern trabaja con una nueva Ley del Transporte de personas en vehículos de hasta 9 plazas que definirá las prestaciones y funciones de taxis, VTC, furgonetas y limusinas. La normativa pretende mantener el equilibrio entre oferta, demanda y sostenibilidad, mejorar la eficiencia en la movilidad urbana e interurbana, reducir la congestión, garantizar una movilidad segura y ordenada y blindar mecanismos contra el intrusismo y la competencia desleal.

Los Mossos, en ámbito interurbano, y las policías locales, en el urbano comprueban el cumplimiento de la normativa vigente, garantizan la seguridad de los usuarios de la vía pública y previenen infracciones, además de luchar contra la competencia desleal y el intrusismo. Ante la coexistencia de diferentes tipologías de licencias y normativas (urbanas, interurbanas o de ámbito AMB), los Mossos creen necesario que se debe tener un conocimiento muy preciso de qué régimen y organismo sancionador corresponde en cada caso.

En la jornada celebrada esta semana, inaugurada por la comisaria Mònica Luis responsable de la Comisaría General de Movilidad de los Mossos, se puso de relieve la importancia de unificar criterios de actuación sobre esta competencia desleal en todo el territorio, no únicamente en las zonas de más afluencia de viajeros como el aeropuerto. Además. se insta a una mayor coordinación entre fuerzas policiales para establecer estos controles de tráfico.

El director general de Coordinación de las Policías Locales, Daniel Limones, concluyó la jornada que ha abordado un ámbito fundamental de la principal competencia en Tráfico de las policías locales y el contexto existente en el transporte de viajeros en vehículos ligeros para ofrecer una respuesta unificada frente a las situaciones que se encuentran las policías locales en la operativa diaria en los municipios.