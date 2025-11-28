Manresa tiene menos autobuses hacia Barcelona que Vic e Igualada

Manresa es la ciudad grande de la Catalunya central que está menos conectada con Barcelona mediante el servicio de autobús interurbano. La línea que comunica la capital de la comarca del Bages con la capital catalana cuenta con un total de 82 viajes de ida y vuelta diarios, una cifra muy inferior a la del resto de ciudades del entorno como Igualada, que tiene un total de 144 y dispone de un número sustancialmente menor de habitantes. Por otro lado, los usuarios de Vic, que está situada a una mayor distancia por carretera de la capital catalana, cuentan de un total de 110 expediciones cada día.

Esta cifra no incluye el refuerzo que entró en servicio a principios de este mes a causa del macrocorte de la línea R3 de Rodalies, y que hace que haya todavía más viajes directos entre Vic y Barcelona los días laborables. Estos últimos salen de la capital osonense en dirección a Barcelona con una frecuencia de 20 minutos.

Este agravio comparativo respecto a las expediciones diarias que operan en días laborables se acentúa por el hecho de que la capital del Bages es, con diferencia, la ciudad más grande de las tres mencionadas. Según datos del Instituto de Estadística de Catalunya (Idescat) de 2024, el censo de Manresa se cerró con 79.737 habitantes, muy por encima de la cifra del mismo organismo para Vic, que situaba en 49.333 habitantes, y para Igualada, que era de 41.755.

Una brecha que se mantiene si se observa el total de población de la comarca, ya que también hay que tener en cuenta que muchos de los usuarios que utilizan diariamente estas líneas residen fuera de la capital y se desplazan expresamente para tomar el autobús en Manresa. En este caso, y según la misma base de datos mencionada anteriormente, el Bages vuelve a ser la comarca con más habitantes de las tres, con un censo de 185.352 personas, por encima de las 164.006 de Osona, donde la capital es Vic, y las 128.432 de l'Anoia, cuya capital es Igualada.

También es relevante destacar que la capital del Bages es la que está más cerca por carretera de Barcelona, aunque, si se tiene en cuenta la distancia que debe recorrer el autobús, el promedio de la línea de Manresa —la E22, que es directa, y la 530, que pasa por Monistrol y Olesa— se sitúa entre la de Igualada y la de Vic. La distancia que cubre el servicio de ida desde la estación de autobuses de la capital de la Anoia hasta la parada de Maria Cristina es de algo menos de 59 kilómetros.

En el caso de las líneas que enlazan las capitales del Bages y Osona con la capital catalana, el empate es casi milimétrico: 61,9 kilómetros si se va directo de Manresa a la misma parada barcelonesa; 63,8 kilómetros en el caso de la línea con origen en Vic; y 64 kilómetros en el caso de la línea de Manresa cuando pasa por Monistrol y Olesa.

Hay que tener en cuenta que las líneas de Manresa e Igualada entran por la avenida Diagonal, en el suroeste de la ciudad, mientras que la de Vic lo hace por otra de las principales vías de acceso a Barcelona, la avenida Meridiana, en la zona noreste. Un hecho que es diferencial dependiendo del tipo de usuario del servicio, ya que muchos de ellos son estudiantes que se desplazan hasta la zona universitaria de la Diagonal.

Así pues, los estudiantes de l'Anoia y del Bages se ven claramente beneficiados, porque pueden llegar a las facultades sin necesidad de hacer ningún transbordo y sin perder más tiempo. Y si no, que se lo pregunten a los usuarios universitarios de Vic, que para llegar al mismo punto deben tomar dos líneas del metro de Barcelona, y desde Vic tardan casi hora y media.

Dos realidades

Otra de las diferencias más evidentes es el hecho de que las tres líneas son operadas por dos compañías distintas. Los trayectos entre las estaciones de Manresa e Igualada y Barcelona los gestiona Monbus, mientras que los viajes que salen de la capital de Osona los gestiona la empresa de transportes Sagalés. Además, la misma empresa que opera los trayectos desde la capital osonense, la línea E12, es quien proporciona el servicio que sustituye la línea de Rodalies.

En el caso de las ciudades de Manresa e Igualada, la empresa que gestiona los viajes diarios a la capital catalana es Monbus. En este caso, y a diferencia de lo que ocurre con la línea con origen en Vic, no todos los servicios son directos. En este aspecto, como en el caso del total de viajes, Igualada vuelve a prevalecer sobre Manresa, ya que la línea exprés, la E5, registra un total de 53 viajes diarios, mientras que la E22, la línea directa que sale de la capital del Bages, tiene un total de 49 trayectos diarios.

Sin embargo, en términos relativos, salen ganando los usuarios de Manresa, porque aunque tenga menos viajes directos en cifras absolutas, la realidad es que el 65% de los autobuses que salen de la estación de Manresa van directos hasta Barcelona, casi el doble que en Igualada, donde son un 37%.

Similares en hora punta

Si lo que se quiere comparar es la frecuencia de salida de autobuses de las tres estaciones en hora punta, lo cierto es que no hay grandes diferencias. En el caso de los servicios que se ofrecen desde la estación de Manresa, el primero de los viajes sale a las 5:30 de la mañana, y a partir de entonces y hasta las 10:00, la frecuencia de salida alterna entre los 15 y los 40 minutos.

En la línea de Igualada sucede prácticamente lo mismo, ya que entre las 5:30 y las 10:00, salen autobuses con una frecuencia de entre 10 y 30 minutos. En la estación de Vic, el primer autobús que pone rumbo a Barcelona sale también a las 5:30, pero a partir de las 6:15 y hasta las 10:15, la frecuencia oscila entre los 10 y los 15 minutos.