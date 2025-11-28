Los pinchazos eléctricos se enquistan en Sant Roc: uno de cada cuatro puntos de suministro siguen enganchados en este barrio de Badalona

El histórico problema del fraude eléctrico en el barrio de Sant Roc de Badalona preocupa a Endesa, que ha facilitado información sobre el número de suministros que operan sin contrato (es decir, pinchados) en la zona; y también inquieta a las entidades sociales del barrio, que ven en la desigualdad que azota Sant Roc la raíz de la cuestión. No en vano, los datos que maneja la compañía, y que hacen referencia a los últimos diez años, muestran que uno de cada cuatro puntos de suministro eléctrico en el barrio están pinchados.

De los 15.633 suministros que Endesa dispone en Sant Roc, 4.354 no tienen contrato. O lo que es lo mismo, un 27,85% de ellos están pinchados. No se trata exclusivamente de viviendas, sino que cualquier tipo de punto de luz asociado a una póliza (desde equipamientos municipales a farolas) entran también en el recuento de Endesa, avanzado por el 'Diari de Badalona' y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. La comparativa con el cómputo global de la ciudad ahonda en el problema del barrio: un 11,9% de los suministros pinchados en toda la ciudad se encuentran en Sant Roc. Cabe recordar que en este barrio apenas habita un 5,4% de la población badalonesa (12.640 personas, por las 232.924 de toda la ciudad).

La compañía, que controla el 95% del mercado eléctrico en España, cifra los expedientes de "anormalidad o fraude" en el barrio en 5.584. En toda la ciudad, estos expedientes escalan hasta los 12.640. Es decir, los expedientes de fraude eléctrico que tiene sobre la mesa Endesa en Sant Roc representan casi el 20% de los de toda la ciudad. En lo que se refiere a la energía defraudada en la última década, Endesa estima unos 40,2 KW/h en Badalona; de los cuales un 28% (11,3 KW/h), solo en el barrio de Sant Roc.

La compañía centra su preocupación en el riesgo de incendio que provocan las conexiones fraudulentas a la red eléctrica. Al respecto, fuentes de Endesa recuerdan la tragedia de la noche de Reyes del año 2019, en que tres personas perdieron la vida y una treintena más resultaron heridas, precisamente en el barrio de Sant Roc. El fuego se originó en un piso cuyo suministro de electricidad estaba pinchado.

Corte de luz a todo un bloque de viviendas

En esta línea, y para evitar que se produjese un nuevo incendio, el pasado mes de julio Endesa cortó el suministro de todo un bloque del barrio de Sant Roc, dejando sin luz por unos días a medio centenar de vecinos. En esta finca, explicó la compañía, de los 21 puntos de suministro de luz, apenas seis tenían contrato. Endesa detalló que el estado ruinoso de la instalación eléctrica se produjo tras un incendio, días atrás, en el mismo bloque. Los vecinos habían empalmado cables para tener luz tras sofocar las llamas los bomberos. El operativo, que incluyó la presencia de agentes de los Mossos d'Esquadra, es descrito como un "golpe de imagen" por el portavoz de la entidad Sant Roc Som Badalona, Carles Sagués: "Estas intervenciones parecen más bien una razia, una redada, que no llega para nada al fondo del problema".

La solución propuesta a esta situación concreta da muestra de la dificultad de revertir el problema del fraude eléctrico en el barrio. Para recobrar el suministro, Endesa reclamaba a los vecinos que arreglasen no solo la instalación de servicios comunes, sino también el cableado que lleva la corriente a todos los domicilios. En una zona cuya renta per cápita es de las más bajas de toda Catalunya (menos de 7.500 euros anuales en el sector oeste del barrio, según los datos del INE de 2022), muchos vecinos no disponen de los recursos para acometer actuaciones de este tipo. Es por eso que desde las entidades sociales llevan años reclamando un "esfuerzo social" por parte de la empresa o de las administraciones para regularizar contratos e instalar contadores sociales, aunque para ello advierten que "si hay una intención real de hacerlo, hay que asumir el hecho de que hay familias que cobran 800 euros al mes o aún menos". Muestra de la preocupación del tejido asociativo en el barrio es la proyección, este jueves y en el Ateneu Sant Roc, del documental 'A dos velas', sobre el caso de los cortes de luz en barriadas populares de Sevilla en 2022.

Ocho bloques de Sant Roc estuvieron meses sin luz entre 2020 y 2021. / MANU MITRU

Sin soluciones a corto plazo

El desenlace de aquella situación en el bloque de Sant Roc evidencia que el problema del fraude eléctrico sigue enquistado en el barrio. Aún no tiene contadores, pero sí tiene luz: "Se hizo una pequeña intervención regular, y se acabó solucionando de manera irregular, como suele pasar", recuerda Sagués. Las peticiones del movimiento vecinal pasan por volver a las bases del acuerdo de 2021 entre la Generalitat y Endesa, a raíz del cual la compañía se comprometía, entre otras, a pagar al menos el 50% de las facturas de las familias vulnerables. Entidades sociales como Sant Roc Som Badalona hace años que piden la regularización de los contratos: "Si no se quiere hacer eso, hay que aceptar que los problemas seguirán ―declara Sagués―, aqui nadie dice de no pagar, pero no tiene sentido pedir 3.000 euros por piso, porque no servirá de nada, es un brindis al sol".