Fiesta otaku gratis en Barcelona: entrada libre para quienes vayan con 'cosplay'

Barcelona despedirá el año antes de tiempo… al menos para la comunidad otaku. La ciudad acogerá una fiesta especial de Fin de Año de Anime Barcelona, un evento temático destinado a fans del anime, el k-pop, los videojuegos, Disney y la cultura pop asiática. La fiesta, anunciada con un cartel donde aparece Sailor Moon vestida de Papá Noel, promete una noche cargada de música, ambiente friki y mucho 'cosplay'.

La cita tendrá lugar el jueves 18 de diciembre, a partir de las 00:30 h, en la sala Arena Experience (Ronda Sant Pere, 21), a pocos metros de la plaza de Urquinaona de la capital catalana.

Entrada gratis para 'cosplayers'

Uno de los grandes incentivos del evento es que los asistentes que lleguen antes de las 02:00 h con 'cosplay' completo podrán entrar gratis. Una invitación directa a que los fans vistan sus mejores caracterizaciones de sus personajes de anime o videojuegos favoritos para celebrar el fin de año adelantado.

La fiesta está impulsada por Arena Group, conocido por sus locales de ocio nocturno para el público LGTBIQ+ en la capital catalana, junto con el colectivo Anime Barcelona, que organiza eventos temáticos con gran acogida entre los jóvenes y seguidores de la cultura otaku.