Aparatosa evacuación de un vecino de un ático junto a la Sagrada Familia

Una aparatosa operación de evacuación ha generado este viernes por la mañana expectación en la calle Rosselló de Barcelona, entre Cartagena y Castillejos, cerca de la Sagrada Família. Sobre las 10:00 horas, varias dotaciones de los Bomberos de Barcelona, patrullas de la Guardia Urbana y efectivos del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han intervenido para sacar a un vecino que se encontraba en un ático del edificio.

La Guardia Urbana ha cortado completamente el tramo de la calle para facilitar las tareas de emergencia. Según testimonios presentes en el lugar, los bomberos han inmovilizado al afectado sobre una camilla y lo han bajado hasta la calle utilizando una grúa de brazo retráctil.

El operativo ha despertado la preocupación de los vecinos y ha atraído a decenas de curiosos que se han agrupado alrededor de la zona acordonada para observar la intervención.