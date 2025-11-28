Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hasta el 6 de enero

El espíritu navideño desembarca en el Port Vell de Barcelona con la magia y las acrobacias del Circo Raluy

‘Nadal al Port’ abre las puertas de su séptima edición con una feria más expansiva que nunca

La Navidad en el Port Vell de Barcelona 2025: actividades gratuitas y espectáculos hasta el 6 de enero

Barcelona vive un encendido de luces multitudinario con miles de personas abarrotando el paseo de Gràcia

Las seis novedades más destacadas de las luces de Navidad 2025 en Barcelona

Encendido de la iluminación de Navidad en el puerto de Barcelona / Ferran Nadeu

Barcelona
La feria ‘Nadal al Port’ se ha consolidado como un clásico de la Navidad en Barcelona. Año tras año, hasta llegar a esta séptima edición, ha ido ganando visitantes atraídos por la posibilidad de vivir el espíritu navideño a orillas del mar. En la confluencia entre la Rambla y el Portal de la Pau, un gran pórtico de 12 metros de altura construido con contenedores marítimos da la bienvenida a esta edición, que se ha inaugurado este viernes por la tarde con un espectáculo del Circo Raluy, lleno de magia, humor y acrobacias.

Este año, la feria es más expansiva que nunca, con más de 24.000 metros cuadrados que llegan hasta el Moll de les Drassanes. La ampliación del espacio en 8.400 metros cuadrados ofrece más comodidad y fluidez a los visitantes, además de acercarlos a los nuevos espacios recientemente abiertos al público. Esa sensación de amplitud ya se ha percibido entre los primeros curiosos que se han acercado a la inauguración, que ha congregado a centenares de personas.

Acrobacias, música y luz

Con los barcos como telón de fondo, la ceremonia ha empezado a las 18.30 horas, con el acto del Circ Històric Raluy, que este año presenta en el Port Vell su espectáculo Terra, una propuesta que ha cautivado especialmente a los más pequeños, pese al frío intensificado por la proximidad del mar. No les ha hecho perder ni la atención ni la sonrisa.

Barcelona 28/11/2025 Nadal al Port Encendido de la iluminación de navidad en el puerto de Barcelona Fotografía de Ferran Nadeu

El Puerto de Barcelona enciende sus luces de Navidad. / Ferran Nadeu / EPC

La función circense, que ha dejado boquiabierto al público ante acrobacias que cortaban la respiración, ha sido la antesala del encendido de luces que ha iluminado toda la zona del muelle y que ha marcado el inicio de la feria. Como el año pasado, los encargados de darle al botón que ha encendido las luces han sido los hijos de los trabajadores del Puerto de Barcelona.

Barcelona 28/11/2025 Nadal al Port Encendido de la iluminación de navidad en el puerto de Barcelona Fotografía de Ferran Nadeu

Los niños pulsan el botón que ha encendido las luces de Navidad en el Puerto de Barcelona. / Ferran Nadeu / EPC

Las luces -de diseño propio y tecnología LED- se han teñido de rojo y han cubierto en un abrir y cerrar de ojos desde el Portal de la Pau, pasando por el cielo del Moll de la Fusta y hasta los más de 90 árboles situados a lo largo de todo el Port Vell. La iluminación también llega a los muelles del Dipòsit y de la Barceloneta, la plaza del Mar y la Nova Bocana, y a los concesionarios del Port Vell.

Todo ello ha conformado un escenario plenamente idílico y navideño -en el que no ha faltado la noria gigante de 65 metros del Moll de la Fusta- que ha invitado a los visitantes a hacerse multitud de fotos.

Barcelona 28/11/2025 Nadal al Port Encendido de la iluminación de navidad en el puerto de Barcelona Fotografía de Ferran Nadeu

La gigante noria del Puerto de Barcelona / Ferran Nadeu / EPC

El ‘photocall’ espontáneo que creaban las luces cambiando de color, acompañado de música, animaba todavía más a ello. Algunos incluso se han arrancado a bailar. Familias, parejas y grupos de amigos se detenían a cada paso para capturar el momento, custodiados por un pasillo de casitas de madera que venden desde frankfurts, gofres y churros, hasta bufandas y collares hechos a mano.

Barcelona 28/11/2025 Nadal al Port Encendido de la iluminación de navidad en el puerto de Barcelona Fotografía de Ferran Nadeu

Una pareja se hace una fotografía en una bola gigante de Navidad en el Puerto de Barcelona. / Ferran Nadeu / EPC

Recorrido nocturno en golondrina

La torre de Jaume I continuará siendo el particular árbol de Navidad del Puerto de Barcelona con un espectáculo lumínico que se podrá disfrutar cada tarde. Además, las Golondrinas ofrecerán por primera vez en sus 137 años de historia un recorrido nocturno con una embarcación tematizada para la ocasión con iluminación, música y otras sorpresas.

La feria estará abierta hasta el 6 de enero con un programa de actividades totalmente renovado. Entre las principales novedades destacan los bautizos de vela gratuitos impulsados por la Fundació Barcelona Capital Nàutica, en colaboración con los clubes marítimos de la ciudad.

Noticias relacionadas y más

Por otro lado, Salvament Marítim atracará uno de sus barcos en el Moll de les Drassanes para realizar visitas gratuitas, mientras que las embarcaciones históricas del Museu Marítim -como el pailebote Santa Eulàlia y el Far Barcelona- volverán a abrirse al público, con una buzón real incluido para los más pequeños. También regresará el barco de Open Arms con actividades de sensibilización sobre su misión humanitaria en el Mediterráneo.

