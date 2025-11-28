Denunciadas 17 personas por tenencia ilícita de aves cantoras en Badalona

Efectivos del cuerpo de Agents Rurals, junto con agentes de la Guardia Urbana de Badalona y los Mossos d’Esquadra, han llevado a cabo un dispositivo contra la tenencia ilícita y el comercio de aves fringílidas, pájaros pequeños que comúnmente emiten cantos elaborados.

El operativo, desplegado este miércoles por la mañana en el Parc de les Muntanyetes de Badalona, ha tenido como objetivo, además del control de la tenencia y el comercio de estas especies, garantizar el cumplimiento de la orden que establece medidas de confinamiento para la prevención y control del contagio por gripe aviar, y que prohíbe cualquier concentración de aves en cautividad.

Durante la intervención se ha denunciado a 17 personas por tenencia ilícita de pájaros fringílidos, lo que ha supuesto el decomiso de un total de 80 aves, 82 jaulas y una jaula trampa. Se trata de 56 jilgueros, tres híbridos, nueve pardillos y 12 verderones, que han sido trasladados inmediatamente a un centro de fauna del Departament de Territori para su valoración.

El dispositivo conjunto se ha saldado con 80 aves decomisadas / Agents Rurals

En cuanto al operativo de Agents Rurals, los efectivos del área regional de Barcelona han contado con el apoyo del Grupo Especial de Venenos y Antifurtivismo (GEVA), el Grupo de Colaboración con la Justicia (GECAJ) y el Grupo de Apoyo de Fauna y Flora (GSFF), del mismo cuerpo. El cuerpo de Agents Rurals recuerda que la tenencia de aves fringílidas en Catalunya está prohibida, excepto si han nacido en cautividad y cuentan con anillas oficiales. Su uso constituye un delito contra la fauna según el Código Penal.