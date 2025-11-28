Un centro de atención a la drogodependencia de Barcelona, en huelga indefinida desde este viernes

Los trabajadores y trabajadores del Centre Integral Lluís Companys, del barrio del Born de Barcelona, se han declarado en huelga indefinida este viernes. Los empleados protestan por el único de estos centros de la capital catalana cuyo servicio está externalizado por la Cruz Roja. De esta manera, y tal como explica un comunicado emitido por el sindicato CGT, el personal del Lluís Companys cobra "como si trabajara en acción social" mientras que el resto de instalaciones trabaja bajo el convenio del Sistema sanitario integral de uso público de Catalunya (SISCAT) o "convenios mejores"

En el Centre Integral Lluis Companys conviven un Centro de Atención y Seguimiento (CAS), donde se tratan trastornos por el uso de sustancias; y un Área de Reducción de Daños, donde personas consumidoras de drogas pueden a acceder a servicios esenciales y también disponen de una sala de consumo higiénico (narcosala). Los trabajadores denuncian que los servicios que ofrecen son "sanitarios" y que deberían retribuirse como tal. "Lo que hacemos no es un servicio complementario. Lo que hacemos es evitar muertes", aseguran en el comunicado de la CGT.

Para los convocantes de a huelga, la Cruz Roja "precariza" y sigue "una política empresarial clara: ahorrar a costa de las trabajadoras y a costa de la salud pública". Además, defienden que sus bajos sueldos acaban perjudicando a los usuarios del centro. "Cuando no hay estabilidad, hay revictimización. Cada vez que entra un nuevo profesional, las personas tienen que explicar de nuevo violencias, traumas y pérdidas. [...] Es violencia institucional.", lamentan.

Protestas ante la Cruz Roja

Este viernes, los trabajadores han realizado una serie protestas ante la sede de la Cruz Roja en Barcelona para empezar a reclamar la equiparación salarial con el resto de centros de la ciudad y el reconocimiento de su trabajo. "Trabajamos en el corazón de un barrio castigado por la desigualdad, y nosotros somos la primera línea", sentencia.