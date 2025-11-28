La hamburguesería californiana Carl’s Jr. aterriza en pleno centro de Barcelona

Barcelona suma un nuevo nombre a su concurrida 'milla de oro del fast food'. La cadena californiana Carl’s Jr. ha inaugurado este miércoles un restaurante en el número 31 de la Ronda Universitat, una de las calles con mayor concentración de marcas de comida rápida de la ciudad, donde conviven gigantes como McDonald’s, KFC o Taco Bell.

La apertura, celebrada este miércoles con presencia de 'Happy', la mascota oficial de la marca, y un DJ en directo, supone la llegada del primer Carl’s Jr. franquiciado por Fudlicious, una empresa de capital mexicano. El acuerdo firmado el pasado mes de abril prevé la apertura de diez locales de la cadena en Barcelona durante los próximos cinco años.

Este primer establecimiento está situado a pocos metros de la plaza de Catalunya, tiene cerca de 500 metros cuadrados distribuidos en dos plantas y capacidad para unos 140 comensales. También ofrece tanto servicio de recogida en el local como entrega a domicilio a través de las plataformas Glovo, Uber Eats y Just Eat.

Nueva imagen

Este local es, además, el primero de España en mostrar la nueva imagen "OMNI" de Carl’s Jr., que compañía describe como una evolución en diseño con "un espacio más eficiente y omnicanal", mayor integración tecnológica, cocinas más modernas y una estética nueva e inspirada en los orígenes californianos de la marca, con guiños al surf y la playa, pensada para conectar especialmente con el público más joven.

Carl’s Jr., propiedad de Avanza Food en España, nació en 1941 como un pequeño carrito de perritos calientes en Los Ángeles, California. Ocho décadas después, la marca supera los 4.000 establecimientos en 40 países y mantiene su estrategia global de expansión.

Si bien este restaurante es el primero ubicado en Barcelona ciudad, la cadena ya contaba con otro establecimiento en el centro comercial Splau de Cornellà de Llobregat. Este es uno de los primeros Carl’s Jr. que abrieron en España en 2018. Este local está actualmente en proceso de reforma y reabrirá en diciembre, también gestionado por Fudlicious, han informado desde la empresa.