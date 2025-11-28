Comida rápida
La hamburguesería californiana Carl’s Jr. aterriza en pleno centro de Barcelona
Un bar mítico de L’Hospitalet regala 100 kilos de patatas bravas
Los barceloneses se alejan de la dieta mediterránea: más ultraprocesados y menos frutas y verduras
G. M.
Barcelona suma un nuevo nombre a su concurrida 'milla de oro del fast food'. La cadena californiana Carl’s Jr. ha inaugurado este miércoles un restaurante en el número 31 de la Ronda Universitat, una de las calles con mayor concentración de marcas de comida rápida de la ciudad, donde conviven gigantes como McDonald’s, KFC o Taco Bell.
La apertura, celebrada este miércoles con presencia de 'Happy', la mascota oficial de la marca, y un DJ en directo, supone la llegada del primer Carl’s Jr. franquiciado por Fudlicious, una empresa de capital mexicano. El acuerdo firmado el pasado mes de abril prevé la apertura de diez locales de la cadena en Barcelona durante los próximos cinco años.
Este primer establecimiento está situado a pocos metros de la plaza de Catalunya, tiene cerca de 500 metros cuadrados distribuidos en dos plantas y capacidad para unos 140 comensales. También ofrece tanto servicio de recogida en el local como entrega a domicilio a través de las plataformas Glovo, Uber Eats y Just Eat.
Nueva imagen
Este local es, además, el primero de España en mostrar la nueva imagen "OMNI" de Carl’s Jr., que compañía describe como una evolución en diseño con "un espacio más eficiente y omnicanal", mayor integración tecnológica, cocinas más modernas y una estética nueva e inspirada en los orígenes californianos de la marca, con guiños al surf y la playa, pensada para conectar especialmente con el público más joven.
Carl’s Jr., propiedad de Avanza Food en España, nació en 1941 como un pequeño carrito de perritos calientes en Los Ángeles, California. Ocho décadas después, la marca supera los 4.000 establecimientos en 40 países y mantiene su estrategia global de expansión.
Si bien este restaurante es el primero ubicado en Barcelona ciudad, la cadena ya contaba con otro establecimiento en el centro comercial Splau de Cornellà de Llobregat. Este es uno de los primeros Carl’s Jr. que abrieron en España en 2018. Este local está actualmente en proceso de reforma y reabrirá en diciembre, también gestionado por Fudlicious, han informado desde la empresa.
- Marta Gracia, usuaria del bus de Barcelona: 'Viajar en transporte público requiere un mínimo de civismo y atención
- Vecinos del Camp Nou llevan a Limak y al Barça a los tribunales por daños en sus casas atribuidos a las obras del estadio
- Sin metro entre el 6 y el 8 de diciembre en Barcelona: las estaciones de esta línea quedarán sin convoyes
- MAPA | Así cambiará el entorno de la Sagrera con la futura estación
- Adiós definitivo a la histórica fábrica de las patatas Corominas de Badalona: malvenden su maquinaria por 4.000 euros
- La Generalitat compra más de 1.000 viviendas a La Caixa para reforzar el parque público de pisos de alquiler en 14 municipios catalanes
- Rubén García, líder del movimiento vecinal en Badalona: 'Tenemos que ser la mosca cojonera gobierne quien gobierne
- Aldi abrirá un nuevo supermercado en el centro de Barcelona este diciembre