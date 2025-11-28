Barcelona prepara la reforma de la plaza de Sants: unificada y mejor conectada con el metro

El Ayuntamiento de Barcelona prepara una nueva actuación urbanística en Sants. Después de las obras de accesibilidad en la estación de la L5 de Plaça de Sants -todavía pendientes y con una duración prevista de dos años y medio-, el consistorio y los vecinos ya se han puesto manos a la obra para renovar de pies a cabeza la plaza de Sants. Quiere convertirla en un espacio unificado que integre toda la superficie -actualmente está fragmentada en dos piezas-, conecte mejor con el metro y sea más verde y acogedora para los vecinos.

La futura plaza, que empieza a perfilarse a través de debates participativos y borradores técnicos, funcionará como una rótula entre el paseo de Sant Antoni y la placeta Ramon Torres Casanova, es decir, el inicio de la rambla verde que cubre las vías de tren. Nacerá con más árboles, más juegos infantiles, más accesibilidad y un diseño en curva de las distintas zonas que busca suavizar recorridos y potenciar los encuentros.

La propuesta actual, expuesta en el Consell de Barri de Sants-Montjuïc de la semana pasada, prevé vados “anchos y confortables” que unirán los flujos de paso.

Mapa de la propuesta de reforma de la plaza de Sants. / Ayuntamiento de Barcelona

Se creará una nueva topografía, elevando ligeramente el centro de la plaza, lo que permitirá plantar más árboles -22 más hasta llegar a los 72- y reorganizar las zonas verdes. Se mantendrán la mayoría de ejemplares actuales, se trasplantarán los que sean posibles y se incorporará vegetación arbustiva para reforzar la sensación de sombra y frescor.

La plaza de Sants. / Sandra Román / EPC

La tipuana que hay junto al quiosco, uno de los árboles más queridos de la plaza, se preservará y ganará protagonismo en un parterre nuevo junto al parque infantil. El resultado será un espacio con menos tráfico cerca, más superficie peatonal y mejores condiciones ambientales.

Adiós a los escalones

La reforma quiere corregir uno de los puntos débiles de la plaza: la accesibilidad. Los desniveles, obstáculos y escalones que hoy dificultan el paso van a desaparecer. Todo quedará pavimentado con suaves pendientes, sin interrupciones y con una nueva iluminación pensada para mejorar la percepción de seguridad. El intercambiador de metro, además, incorporará un ascensor y una escalera mecánica para simplificar el acceso a la L5.

Barcelona prepara la reforma de la plaza de Sants / Sandra Román / EPC

El espacio de juego también crece: el nuevo parque infantil gana muchos metros y apuesta por el juego compartido, acompañado de más mobiliario urbano -bancos, papeleras y puntos de estancia- colocado en forma de curva para facilitar el encuentro. Las esculturas de La font del vell y El ciclista también cambiarán de emplazamiento, pero se mantendrán.

Movilidad reorganizada

Todas estas actuaciones comportarán cambios en la movilidad para adaptar la plaza a un uso más seguro. Los ciclistas pasarán a circular por la calzada, compartiendo carril con los autobuses del mismo modo que ya lo hacen en la carretera de Sants. La reforma, además, redefinirá totalmente el esquema viario y la plaza contará con cuatro carriles: dos de subida y dos de bajada.

Paralelamente, la línea de bus H10 ampliará su recorrido para atravesar la plaza, sumando un nuevo tramo que acercará el bus al mercado y al corazón del barrio. Las paradas quedarán situadas en el paseo de Sant Antoni. En este eje también se reubicará la estación de Bicing, con el objetivo de agrupar los principales puntos de transporte público y facilitar los transbordos entre modos.

El parque infantil que hay en la plaza de Sants. / Sandra Román / EPC

El nuevo diseño afectará a la iniciativa 'Obrim Carrers' en el tramo de la calle de Sants y el Eix Creu Coberta. Cuando comiencen las obras de la estación de metro, se volverá a permitir la circulación de vehículos entre la plaza de Sants y la rambla de Badal. Esto significa que este cruce, que actualmente se mantiene cerrado al tráfico durante los fines de semana, pasará a estar abierto para que no se colapse el interior del barrio.

Intercambiador de la L5 y la L1

Con todo, la nueva plaza no empezará a tomar forma hasta que avancen las obras del intercambiador de Plaça de Sants, que acoge diariamente 21.792 viajes correspondientes a la L5, 14.690 a la L1 y 9.950 intercambios. En total, suma más de 46.000 viajes al día. De ellas se encarga el Departament de Territori, que invertirá 16,6 millones de euros para adaptar la estación de la L5 a personas con movilidad reducida.

Los trabajos, financiados en parte con fondos FEDER, contemplan una primera fase que prevé un nuevo vestíbulo ampliado, tres ascensores y salidas de emergencia renovadas. La segunda fase pertenece a la mejora de la accesibilidad de la L1. Solo cuando este conjunto de actuaciones esté encarrilado, la plaza podrá desplegar su transformación definitiva.