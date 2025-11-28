Cortes de tráfico y cambios en el transporte público por la Cursa Jean Bouin de este domingo en Barcelona

Barcelona acogerá este domingo, 30 de noviembre, la 102.ª edición de la Allianz Jean Bouin, la carrera atlética más antigua de España, en marcha desde 1920. El emblemático evento deportivo provocará importantes afectaciones en el tráfico, prohibiciones de estacionamiento y cambios en 34 líneas de autobús.

El evento incluye un total de 19 carreras: 17 se disputan íntegramente en el parque de Montjuïc y dos más —las populares Open de 5 km y 10 km— salen también de Montjuïc pero atraviesan diferentes calles de la ciudad.

Horarios y circuitos

Las pruebas se celebrarán entre las 9:00 y las 14:00 h del domingo. La primera será la Cursa Open, entre las 9:00 y las 11:00 h, con el aislamiento del circuito previsto desde las 8:00 h.

Todas las carreras tienen salida y llegada en la avenida de la Reina Maria Cristina, excepto la Open de 5 km, que finaliza en el paseo Lluís Companys, junto al Arc de Triomf. El circuito de 10 km es circular y también termina en el punto de inicio.

Prohibiciones de estacionamiento

El Ayuntamiento de Barcelona ha establecido varias zonas donde no se podrá aparcar, lo que también incluye las motos en la acera. Los vehículos mal aparcados podrán ser retirados por la grúa municipal. Estas son todas las zonas donde estará prohibido aparcar, ordenadas por fechas:

Del viernes 28 (6:00 h) al domingo 30 (17:00 h):

Av. Reina Maria Cristina.

Del sábado 29 (14:00 h) al domingo 30 (17:00 h):

Av. Rius i Taulet (entre Reina Maria Cristina y Guardia Urbana).

Av. Francesc Ferrer i Guàrdia (desde el acceso al Pabellón Mies van der Rohe hasta Reina Maria Cristina, lado mar).

Del sábado 29 (19:00 h) al domingo 30 (11:00 h):

Ronda Sant Pere (entre paseo Sant Joan y el número 74, zona motos).

Buenaventura Muñoz (de paseo Lluís Companys a Roger de Flor).

Cruce Buenaventura Muñoz – Roger de Flor.

Roger de Flor (entre paseo Pujades y Buenaventura Muñoz).

Cortes de circulación

La circulación quedará prohibida en todas las calles que formen parte del recorrido durante las pruebas.

La prueba más larga, la de 10K, homologada por la Federación Catalana de Atletismo, saldrá a las 9:00 h de la avenida Reina Maria Cristina y atravesará los siguientes puntos de la ciudad: plaza Espanya, Paral·lel, Floridablanca, Entença, Gran Via, Tetuan, paseo Sant Joan, Ausiàs Marc, Bruc, ronda Sant Pere, paseo Lluís Companys, Pujades, Picasso, Marquès de l’Argentera, Pla de Palau, paseo Isabel II, paseo Colom, Portal de la Pau, Drassanes, Calabria y Tamarit, para regresar finalmente a Montjuïc.

De 8:00 a 11:00 h, los cortes afectarán a estas calles:

Av. Paral·lel (entre plaza Espanya y Lleida, lado mar).

Floridablanca, Entença y Casp.

Ausiàs Marc, Girona, Bruc, Alí Bei.

Ronda Sant Pere.

Paseo Sant Joan.

Roger de Flor, paseo Lluís Companys, paseo Pujades, paseo Picasso.

Paseo Circumval·lació, Av. Marquès de l’Argentera, Consolat de Mar y Pla de Palau.

Plaza Duc de Medinaceli, Anselm Clavé, paseo Isabel II, paseo Colom.

Av. Paral·lel (tramo Drassanes – Espanya).

Marquès de Campo Sagrado, Calabria, Manso y Tamarit.

Así mismo, de 8:00 a 15:00h, habrá los siguientes cortes principalmente en la zona de Montjuïc:

Plaza Carles Buïgas.

Entorno de la Fundació Mies van der Rohe y Pabellón de Italia.

Guardia Urbana.

Paseo Santa Madrona.

Avenida Montanyans (varios tramos).

Mirador del Palau Nacional.

Desde plaza Pare Eusebi Millan hasta Foixarda.

34 líneas de bus afectadas

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha informado este viernes que numerosas líneas verán alterado o limitado su recorrido entre las 5:00 y las 14:00 h del domingo. Son las siguientes: D20, D50, H12, H14, H16, V9, V11, V13, V15, V17, V19, 7, 13, 19, 21, 22, 24, 39, 46, 47, 54, 55, 59, 63, 65, 67, 120, 121, 141, 150, X2, X3 y las rutas roja y azul del Bus Turístic.

Además, las líneas 13, 150 y la ruta roja del Bus Turístic se verán afectadas ya desde el montaje de la carrera el sábado 29.

TMB añade que aplicará los desvíos y medidas necesarias para tratar de mantener la máxima regularidad posible del servicio.

Metro reforzado y gratis para corredores

El metro de Barcelona es la opción que recomienda TMB para moverse durante la mañana del domingo. Entre las 6:00 y las 10:00 h circularán un 5,7 % más de trenes, y habrá un refuerzo de personal en estaciones cercanas a los puntos de salida y llegada de las pruebas.

Además, TMB entregará un billete sencillo gratuito a los participantes de la carrera de 5 km para facilitar su regreso a Montjuïc. Se repartirá en el camión guardarropa situado en la meta del Arc de Triomf.