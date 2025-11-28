Barcelona estrena dos nuevos tramos de carril bici en el centro de la ciudad

El Ayuntamiento de Barcelona ha implantado dos nuevos tramos de carriles bici, uno en los Jardinets de Gràcia y otro en la calle Mallorca, con la voluntad de "recoser la red ciclista de la ciudad", según ha expresado el gobierno municipal. El tramo de los Jardinets, entre la avenida de la Diagonal y la calle de Bonavista, alarga 47 metros el carril bici del paseo de Gràcia y lo conecta con las vías ciclables y pacificadas de la Vila de Gràcia, desde esta semana.

Además, el consistorio ha informado de que se ha pintado el tramo de carril bici de la calle de Mallorca, entre las calles Calàbria y Viladomat. La vía se abrirá próximamente, una vez que finalicen los trabajos de semaforización y señalización.

Este tramo del eje ciclista de Mallorca se dejó pendiente a finales del 2023 por la ocupación del espacio público que las obras del edificio Estel implicaban en aquel momento. Una vez terminada la remodelación de ese gran inmueble, se ha podido ejecutar finalmente el carril entre Comte Borrell y Rocafort, una vez que la calle Mallorca ya se ha pavimentado.