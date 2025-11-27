Dos viejos parques de Bombers, abocados a usar 'barracones' de urgencia ante la nueva promoción de mujeres del cuerpo

Los parques de Bombers de la Generalitat de Gandesa y Cambrils instalarán en las próximas semanas módulos prefabricados, conocidos como 'barracones' que funcionarán como vestuarios para mujeres mientras no llegan las obras definitivas. Es una medida de urgencia ante la llegada de la nueva promoción de bomberas en dos parques que, a día de hoy, no disponen de espacios “dignos” - en palabras de la Dirección de Bombers - para acogerlas: ni vestuarios mixtos —el modelo que la Generalitat quiere implantar de forma generalizada antes de 2030— ni vestuarios dobles, masculinos y femeninos, como los que todavía funcionan en algunos parques y que está previsto derribar progresivamente en los próximos años.

En Gandesa, donde actualmente no hay ninguna mujer en la plantilla, a partir del 1 de enero trabajarán 10 bomberas. En Cambrils se incorporará una nueva profesional, donde actualmente hay ocho que ya prestan servicio en el parque. Esta actuación se enmarca en la entrada de la primera gran promoción de mujeres en el cuerpo de Bombers de la Generalitat. Se incorporarán alrededor de 100 nuevas bomberas, fruto de la reserva del 40% de las plazas en la oposición convocada en 2023. Su llegada permitirá duplicar de forma inmediata el número de mujeres en un cuerpo donde, hasta ahora, la presencia femenina era minoritaria y obliga a revisar vestuarios y ropa de trabajo.

Actuales vestuarios de Cambrils donde se pondrán barracones de urgencia / Cedida

La subinspectora Mari Muñoz explica que en Gandesa y Cambrils “no se ha podido llegar a tiempo ni siquiera a una reforma menor”, a diferencia de otros parques donde sí se han ejecutado actuaciones rápidas de redistribución de espacios como l'Ametlla de Mar, Lloret o Palafrugell. Por este motivo, en estos dos parques se ha optado por módulos prefabricados como solución temporal mientras se definen y ejecutan reformas más estables. En Gandesa, el cambio será especialmente visible: la mitad de la plantilla estará formada por mujeres, una proporción que hasta ahora solo se había dado de forma puntual en algún turno concreto, como ocurrió el pasado febrero en el parque de Granollers, donde coincidieron cuatro bomberas y cuatro bomberos de guardia. En este caso, la paridad formará parte de la estructura fija del parque.

Parques pequeños y periféricos

Gandesa no será un caso aislado. En total, seis parques pasarán de no tener ninguna mujer a contar con prácticamente una decena o más de bomberas en el conjunto de turnos. Según datos internos, Pont de Suert incorporará 13 (de 0 a 13), Sort pasará de 0 a 9, Ascó de 0 a 12, Gandesa de 0 a 10, Ulldecona de 0 a 7 y Llançà de 0 a 9. Por primera vez, una parte significativa de la red tendrá parques donde la presencia femenina será claramente visible en todos los turnos. En estos parques, ya se han hecho obras o tienen vestuarios dobles.

Taquillas donde se cambian las bomberas enm el parque de Cambrils / Cedida

Además, la mayoría de estos parques comparten dos características: son pequeños y están situados en zonas periféricas. El delegado de CATAC, Adrià Tejedor, lo relaciona con el funcionamiento de los concursos de destino tras las oposiciones: “En general, las notas de corte que obtienen las mujeres son algo más bajas que las de sus compañeros hombres, y eso hace que muchas acaben destinadas a parques más pequeños y alejados, que son precisamente los que han quedado más pendientes de inversión y mantenimiento”, señala.

En paralelo, una treintena de parques ha iniciado o tiene previstas obras de adecuación para adaptarse a la nueva composición de la plantilla. En algunos, como Roses o Vall d’Aro, los trabajos ya están en marcha. En otros, como Olot, Sant Celoni o Santa Coloma de Gramenet, las actuaciones están a punto de empezar. Y en casos como Badalona o L’Hospitalet de Llobregat, las obras ya han sido adjudicadas y se encuentran en fase previa al inicio. La incorporación de esta promoción de bomberas supone, en definitiva, una reorganización interna del cuerpo y una actualización progresiva de las infraestructuras.