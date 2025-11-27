¿Dónde celebrar el Día de Acción de Gracias en Barcelona?

Aunque el Día de Acción de Gracias o 'Thanksgiving Day' es una tradición originaria de Estados Unidos y Canadá, en los últimos años se ha ido abriendo camino en otras partes del mundo, entre ellas Barcelona. Esta festividad, que se celebra el cuarto jueves de noviembre, tiene en sus países de origen una importancia que podría compararse con la que en Europa damos a la Navidad, ya que es tradición que las familias se reúnan para compartir un gran banquete, cuyo plato principal es, en este caso, el pavo asado.

En Barcelona, restaurantes, hoteles, pubs y bares se suman a esta celebración con menús y eventos especiales para quienes quieran unirse a la fiesta este jueves 27 de noviembre. A continuación, repasamos algunos ejemplos de propuestas que ofrece la capital catalana.

Menús en hoteles

El hotel Grand Hyatt Barcelona (Pl. de Pius XII, 4) propone un menú especial tanto para la cena de este jueves 27 como para la comida de este viernes 28. La propuesta incluye pavo asado con relleno clásico de pan de maíz y frutos rojos, con precios que van de 45 euros sin bebidas a 59 euros con bebidas incluidas.

La propuesta del restaurante Can Bo del Grand Hotel Central (Via Laietana, 30) ofrece una versión adaptada al gusto mediterráneo, sustituyendo el pavo por pollo de pagés relleno a la catalana, acompañado de puré de patatas, coles de Bruselas, boniato gratinado y nueces pecanas, en un menú pensado tanto para residentes y visitantes estadounidenses como para barceloneses, con un precio cerrado de 50 euros.

Por su parte, el lujoso hotel El Palace Barcelona (Gran Via, 668) ha transformado la pérgola de su 'rooftop' una la 'Gingerbread House', es decir, en una casita de jengibre decorada con luces, galletas y motivos navideños. Allí se pueden degustar platos típicos de la temporada, entre los que se incluye el clásico pavo relleno de frutos secos con salsa Gravy y grosellas.

Bares y pubs

Para quienes buscan una experiencia más auténticamente yanqui, el 'sports bar' de estilo estadounidense CocoVail Beer Hall (Aragó, 284) abrirá hasta las dos de la madrugada y servirá un bufé con pavo, puré de patatas, pan de maíz, judías verdes, salsa de arándanos y pastel de calabaza. Además, los asistentes podrán seguir en directo el Macy’s Thanksgiving Day Parade (el famoso desfile de Acción de Gracias de Nueva York) y, posteriormente, los partidos de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

Algunos pubs irlandeses de Barcelona también se suman a la celebración. Por ejemplo, Flaherty’s (plaza de Joaquim Xirau, s/n), un imán para turistas ubicado muy cerca de La Rambla, ofrece una cena tradicional con crema de calabaza y pavo con puré de patata al aceite de trufa. Allí, los clientes también podrán ver los partidos de la NFL en directo.

El Black friday, ya consolidado

Al igual que en Estados Unidos, Barcelona adoptó hace años otra tradición americana muy vinculada a 'Thanksgiving': el Black Friday, que cada año se celebra al día siguiente de Acción de Gracias y que marca el inicio de la temporada de compras navideñas. Esta costumbre ya está totalmente instaurada en la capital catalana. Queda por ver es si el propio día de Acción de Gracias terminará arraigando con la misma fuerza entre los barceloneses.

Como curiosidad, el término "Black Friday" o "Viernes Negro" nació en Filadelfia (EE.UU.) durante los años 60, cuando la policía comenzó a usarlo debido al caos en las calles y el tráfico que provovaban las grandes multitudes que salían de compras al día siguiente de Acción de Gracias. Con el tiempo, los comerciantes lo adoptaron y así nació esta tradición que hoy se ha extendido por todo el mundo.