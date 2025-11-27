La Navidad 'llega' desacompasada: las luces se encienden con una semana de diferencia en ciudades del área de Barcelona

Una vez más, la calle Riera Blanca sirve como metáfora para explicar una anomalía. En este caso, la de la 'llegada' de la Navidad. Esta frontera urbana entre Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat luce esta semana parcialmente iluminada. ¿El motivo? Que la capital ya estrenó sus 126 km de iluminación el pasado 22 de noviembre y la segunda ciudad de Catalunya lo hará este jueves 27 de noviembre, casi una semana después.

Las fotografías de EL PERIÓDICO son ilustrativas de cómo la Navidad aterriza desacompasada en el área de Barcelona. En el cruce entre las calles Riera Blanca y de Sants, una mitad de la vía reluce y otra no pese a contar ambos tramos con presencia de decorados navideños. La paradoja refleja la curiosa 'descoordinación' del encendido navideño en los municipios del área metropolitana de Barcelona, un contínuo urbano en el que no siempre es sencillo reconocer el término municipal que se está pisando.

Barcelona y Badalona, por ejemplo, sí se 'pusieron de acuerdo' en un pistoletazo de salida navideño el pasado sábado 22. A decir verdad, el municipio liderado por el alcalde Xavier Garcia Albiol se adelantó con la iluminación general de la ciudad el viernes 21 de noviembre. Pero el plato fuerte no llegó hasta el sábado, cuando el mediático 'superárbol' de 43 metros volvió a erigirse en la plaza President Tarradellas para encarar la enésima disputa de la ciudad catalana y Vigo por cuál de ellas monta una Navidad más impresionante. Según el propio Albiol, unas 50.000 personas acudieron al multitudinario evento. También Castelldefels, otra ciudad con alcaldía popular, se avanzó con el encendido de luces el mismo sábado 22.

En la capital catalana, la Guardia Urbana estimó que fueron 46.000 personas las que asistieron al espectáculo de arranque navideño en Passeig de Gràcia el pasado sábado. Sin embargo, otros grandes importantes municipios del área de Barcelona no darán el paso hasta este próximo fin de semana. Santa Coloma de Gramenet, Gavà, Sant Boi de Llobregat, sin ir más lejos, encenderán sus luces este viernes 28 de noviembre. También harán lo propio Sabadell y Sant Cugat del Vallès. Cornellà de Llobregat, por su parte, esperará hasta este próximo sábado 29 de noviembre para la activar su iluminación navideña, como también hará Terrassa. Y otras urbes, como Viladecans, han optado por un encendido de luces entre semana, concretamente este pasado miércoles 26 de noviembre.

Luces de Navidad en L'Hospitalet, antes de encenderse este miércoles 27 de noviembre. / MANU MITRU

El 'modelo Vigo' para promocionar la Navidad

La época navideña es momento de tradiciones curiosas en las ciudades del área de Barcelona. Por ejemplo, Santa Coloma celebrará el 13 de diciembre su quinta edición de su habitual 'Papanoelada Motera' que organiza Bikers Solidarios. En Sabadell volverá a reaparecer el Llaminer, el personaje local navideño por antonomasia, y Terrassa recupera su popular pista de hielo en la plaza Nova a partir del 28 de noviembre.

Los presupuestos municipales dan también buena cuenta de cómo de importantes son las fiestas para los ayuntamientos. En Barcelona, sólo la iluminación supone 3,8 millones de euros. En L'Hospitalet, algo más de un millón repartido entre 2024 y 2025. Y, en Badalona, el Ayuntamiento ha hecho público un gasto de casi 2,5 millones para sufragar la totalidad de partidas vinculadas con la Navidad.

De hecho, la espectacularidad del 'modelo Vigo' para promocionar la Navidad ha aterrizado los últimos años en las ciudades de la Gran Barcelona, tal y como ya explicó EL PERIÓDICO a raíz del primer advenimiento del 'superárbol' de Albiol. "La Navidad es la mejor campaña publicitaria del mundo: no conozco una época que esté más marcada para comprar, compartir y ser feliz. Es imposible superar a esta época en términos de consumo", explicaba a este diario Emili Vizuete, doctor en Estudios Empresariales de la Universidad de Barcelona y experto en comportamiento del consumidor. Los ediles lo saben y aprovechan la coyuntura para dar oxígeno a un siempre malherido comercio local que sufre por sacar la cabeza entre las grandes superficies.