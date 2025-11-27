De madrugada
Muere un motorista de 27 años en un accidente de tráfico en Barcelona
Uno de cada cuatro muertos en las carreteras catalanas este verano era motorista
Huye tras sufrir un accidente con sus dos hijas menores y cuando lo arrestan da positivo en cocaína
Un motorista de 27 años ha fallecido este jueves de madrugada al caer de la motocicleta con la que circulaba en el barrio barcelonés de Vallcarca, ha informado el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado.
El accidente ha tenido lugar poco después de la una de la madrugada a la altura del número 20 de la calle Farigola de la capital catalana, por causas que se están investigando.
Hasta el lugar se han desplazado dotaciones de la Unidad Central de Atestados de Tráfico (UCAT) de la Guardia Urbana para realizar el atestado correspondiente y esclarecer las causas del siniestro, así como efectivos del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
El ayuntamiento también ha activado el servicio del Centro de Urgencias y Emergencias Sociales para ofrecer atención psicológica a los familiares de la joven víctima.
Esta es la undécima víctima mortal por accidente de tráfico en la capital catalana este 2025.
El Ayuntamiento de Barcelona ha trasladado su pésame a la familia y amistades de la víctima.
