Los mejores conserjes ('conseguidores') de hoteles de lujo de España se citan en Barcelona tres días

Se les distingue por el pin dorado con dos llaves cruzadas en la solapa, todo un símbolo de lo que significan las Llaves de Oro en la hotelería internacional. Quienes las luces son conserjes miembros de la acreditada red (Les clefs d'Or), lo que equivale a trabajar cara a cara con el turismo de lujo. Su misión viene a ser ejercer de grandes ‘conseguidores’ de las necesidades y caprichos del viajero más exclusivo. Abrir puertas. Este jueves inauguran su Asamblea General Anual en Barcelona, en la que participarán más de 120 profesionales de los mejores establecimientos de España e incluso presidentes de la entidad de diversos países europeos: no solo con encuentros y eventos de lujo, sino también con el reto de captar nuevos talentos entre los estudiantes de Turismo, entre otras misiones hasta el día 30.

En los últimos años, este diario ha dado cuenta de los encuentros de la organización en Catalunya, donde suman 35 portadores de las llaves en activo, más 46 afiliados. A nivell mundial, se estima que suma unos 4.000 miembros hermanados en calidad de servicio y cooperación entre ellos. Incorporan en sus filas solo a profesionales acreditados y con experiencia, luciendo el famoso pin que garantiza que el servicio será ‘top’ durante el alojamiento, destaca Mauro Torres, su delegado en Catalunya, integrado en la plantilla del Mercer Hotel Barcelona, en el Gòtic.

Un servicio que puede ir desde preparar visitas, compras y cenas personalizadas para huéspedes que así lo desean, hasta lograr cumplir sus sueños en un destino, siempre y cuando sea legal, subrayan siempre. En el elenco que estos días intercambiará experiencias y elegirá al nuevo presidente y vicepresidentes nacionales, hay conserjes que han tratado con estrellas de cine, futbolistas de élite, celebridades varias y multimillonarios. Pero también con algún viajero que un día planificó una escapada inolvidable --para una petición de matrimonio, para un cumpleaños especial...-- y necesitó un aliado local.

Algunos conserjes de hoteles de lujo de Barcelona, en una imagen de archivo, en el Barcelona Sofitel Skipper. / Laura Guerrero / EPC

Desde una botella de vino de una añada complicada para una velada especial, a una avioneta con una declaración de amor, a un asiento en tribuna del Barça o una mesa (para el día) en un restaurante con tres estrellas Michelin estos 'conseguidores' a la orden del viajero tocan insospechadas teclas. Su agenda de contactos vale más que su peso en oro y están al corriente de todas las novedades o tendencias en sus ciudades.

Sin embargo, en los últimos tiempos tienen el objetivo de estimular el relevo generacional con nuevos profesionales que mantengan la actividad al máximo nivel, aunque siempre de forma discreta. Con más estudiantes que nunca en las carreras de Turismo y Hostelería, es frecuente que los intereses se polaricen entre puestos directivos y de gestión, chefs de cocina y puestos con reconocimiento social. De hecho, la formación académica ha pasado por alto durante muchos años la labor de la conserjería, que no debe confundirse con las de recepción, más administrativas.

El mostrador de los 'concierge' con este distintivo se ubica aparte y muchas veces la integran profesionales que primero pasaron por recepción, o tienen formación en Turismo, o incluso son autodidactas que cumplen con requisitos clave, como manejar el máximo de idiomas y tener un conocimiento enciclopédico de la oferta turística local.

Motivar y conectar con el sector

En la Asamblea General 2025 que este año se celebra en la capital catalana su agenda arranca precisamente en la Escuela de Hostelería y Turismo de Barcelona, donde intervendrán varios representantes de superhoteles, así como del sector del lujo (como el empresario y presidente de la Associació del Passeig de Gràcia) e incluso un huésped que consume este tipo de alojamientos. La finalidad es "motivar y concienciar a futuros profesionales". Al Educational Day acudirán alumnos de distintos centros, del CETT y EADA, entre otros.

A lo largo de esos tres días, habrá lugar para actos de responsabilidad social --el colectivo colabora con la Asociación Española contra el Cáncer--, y también recaudará fondos; pero también eventos de 'workshop' para interactuar con empresas vinculadas a productos y servicios de lujo o que interesan a ese consumidor; y también encuentros sociales de los conserjes que se desplacen a Barcelona, con el hotel Grand Hyatt Barcelona, como epicentro.

La reunión estatal de Barcelona llega pocos meses después de que Madrid haya acogido este año el congreso internacional Les Clefs d'Or. El colectivo, que alinea a profesionales de larga trayectoria y también a nuevas generaciones, también afronta el reto en los últimos años de competir con redes sociales y plataformas que son consultadas por muchos viajeros de forma autónoma. El uso de la IA para elegir un restaurante o un plan en una ciudad como Barcelona supone otro nuevo 'rival', pero ellos reivindican que sus conocimientos para el turista y, sobre todo, su capacidad para llevar a cabo los deseos del viajero y personalizar sus experiencias en un destino, están muy por encima.