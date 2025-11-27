Gran transformación
MAPA | Así cambiará el entorno de la Sagrera con la futura estación
La mayor operación urbanística de Barcelona avanza entre nuevos barrios, equipamientos y viviendas
El sector hotelero reclama un calendario claro sobre la estación de la Sagrera para iniciar las obras
El entorno de la Sagrera ya tiene 633 pisos en construcción y 9.203 más en perspectiva
La futura estación de la Sagrera suele concentrar toda la atención, pero la realidad es que el proyecto transformará un territorio mucho más amplio que la terminal. La zona de actuación abarca 160 hectáreas y se extiende desde el Nus de la Trinitat hasta el puente de Espronceda: cuatro kilómetros de renovación urbana que agrupan distintos ámbitos y que culminarán en un gran parque lineal, bajo el cual circularán los trenes, con la vivienda como eje prioritario. En este mapa interactivo pueden explorarse estos ámbitos. Solo hay que seleccionar los puntos negros para conocer cada uno en detalle.
El ámbito principal es el de la estación y su entorno inmediato, donde se concentran los terrenos destinados a uso terciario y hotelero. También habrá espacio para uso residencial, pero donde realmente se verá un gran auge de vivienda será en el entorno de la Rambla Prim, el primer núcleo urbano que nacerá de esta compleja operación. Allí se proyectan 3.300 pisos a partir de 2029, así como comercios y equipamientos.
A continuación se extiende el Triángulo Ferroviario, que pasará a ser un nudo de vías y espacios logísticos a un tejido urbano con nuevas calles, equipamientos y zonas verdes. Muy cerca, en el ámbito Renfe-Talleres y en los terrenos de la antigua Maquinista, la actividad ferroviaria y fabril dejará paso progresivamente a vivienda y espacios de barrio.
En el sector Colorantes y las Casernes de Sant Andreu ya despuntan nuevos bloques. Las viviendas surgen poco a poco, pero pieza a pieza irán dibujando un entramado urbano completamente nuevo. En todo el ámbito hay ahora mismo en construcción 415 pisos libres, 130 de protección oficial y 79 dotacionales, una parte que todavía es mínima si se tiene en cuenta lo que queda pendiente: 4.812 viviendas libres, 3.246 protegidas y 965 dotacionales.
Suscríbete para seguir leyendo
- Barcelona vive un encendido de luces multitudinario con miles de personas abarrotando el paseo de Gràcia
- Marta Gracia, usuaria del bus de Barcelona: 'Viajar en transporte público requiere un mínimo de civismo y atención
- Sin metro entre el 6 y el 8 de diciembre en Barcelona: las estaciones de esta línea quedarán sin convoyes
- Adiós definitivo a la histórica fábrica de las patatas Corominas de Badalona: malvenden su maquinaria por 4.000 euros
- Badalona enciende su espectacular árbol de Navidad de 43 metros ante una plaza abarrotada
- Aldi abrirá un nuevo supermercado en el centro de Barcelona este diciembre
- Inspecció de Treball investiga la legalidad de los nuevos vestuarios inclusivos de Bombers tras una denuncia sindical
- Una denuncia cada ocho minutos: la Guardia Urbana de Badalona comienza a multar el mal uso de los patinetes eléctricos