MAPA | Así cambiará el entorno de la Sagrera con la futura estación

La futura estación de la Sagrera suele concentrar toda la atención, pero la realidad es que el proyecto transformará un territorio mucho más amplio que la terminal. La zona de actuación abarca 160 hectáreas y se extiende desde el Nus de la Trinitat hasta el puente de Espronceda: cuatro kilómetros de renovación urbana que agrupan distintos ámbitos y que culminarán en un gran parque lineal, bajo el cual circularán los trenes, con la vivienda como eje prioritario. En este mapa interactivo pueden explorarse estos ámbitos. Solo hay que seleccionar los puntos negros para conocer cada uno en detalle.

El ámbito principal es el de la estación y su entorno inmediato, donde se concentran los terrenos destinados a uso terciario y hotelero. También habrá espacio para uso residencial, pero donde realmente se verá un gran auge de vivienda será en el entorno de la Rambla Prim, el primer núcleo urbano que nacerá de esta compleja operación. Allí se proyectan 3.300 pisos a partir de 2029, así como comercios y equipamientos.

A continuación se extiende el Triángulo Ferroviario, que pasará a ser un nudo de vías y espacios logísticos a un tejido urbano con nuevas calles, equipamientos y zonas verdes. Muy cerca, en el ámbito Renfe-Talleres y en los terrenos de la antigua Maquinista, la actividad ferroviaria y fabril dejará paso progresivamente a vivienda y espacios de barrio.

En el sector Colorantes y las Casernes de Sant Andreu ya despuntan nuevos bloques. Las viviendas surgen poco a poco, pero pieza a pieza irán dibujando un entramado urbano completamente nuevo. En todo el ámbito hay ahora mismo en construcción 415 pisos libres, 130 de protección oficial y 79 dotacionales, una parte que todavía es mínima si se tiene en cuenta lo que queda pendiente: 4.812 viviendas libres, 3.246 protegidas y 965 dotacionales.