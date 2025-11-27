Un juzgado obliga a indemnizar con más de 45.000 euros a una mujer arrollada por un patinete en Barcelona

El Juzgado de Primera Instancia número 57 de Barcelona ha condenado a la compañía de seguros SegurCaixa Adeslas a pagar una indemnización de cerca de 45.000 euros a una mujer atropellada por un patinete eléctrico el 29 de marzo de 2021. Además de esta cantidad se le deben sumar los intereses desde el día del siniestro, que podrían alcanzar otros 27.500 euros.

La sentencia no ha cuestionado el accidente y se ha centrado más en la reclamación indemnizatoria de la víctima, representada por Javier Benito de Vosseler Abogados. De esta forma, la A.M. S. S., la reclamante, fue arrollada por un patinete eléctrico cuando iba a acceder a un taxi, a la altura del número 280 de la calle Aragó de Barcelona, donde hay una parada señalizada.

Fue cuando la víctima cruzó un carril bici con prioridad para el peatón, ya que hay un ceda el paso, además de la cuadrícula de prevención dibujada en el asfalto. Pese a esto, una conductora de un patinete eléctrico que iba a gran velocidad la arrolló y la lanzó unos dos o tres metros contra el suelo.

Como el patinete tenía seguro, algo poco usual en 2021 antes de que el Ayuntamiento de Barcelona aprobase la ordenanza de circulación y estableciera la obligatoriedad del seguro de responsabilidad patrimonial para empresas y lo recomendara para usuarios, la víctima reclamó el dinero por los días que estuvo de baja, el perjuicio para su profesión habitual vinculada a la sanidad, lesiones en el rostro y secuelas, así como gastos de farmacia o desplazamientos.

Sin embargo, la aseguradora se oponía al abono de estas cantidades pese a reconocer la responsabilidad de la conductora del patinete en el siniestro. La sentencia, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, tiene en cuenta los perjuicios ocasionados a la reclamante, así como el día que estuvo hospitalizada, numerosas secuelas como dolor en el hombro o pérdida de agudeza auditiva, las cicatrices, gastos de fisioterapia y el tiempo que estuvo de baja y no pudo trabajar, entre otras.

El letrado de la víctima, Javier Benito de Vosseler Abogados, ha denunciado "la situación de indefensión en la que se encuentran muchas personas accidentadas ante la posición de compañías de seguros que se niegan a indemnizar, y retrasar así un pago que es de justicia". Además, también señala el grave riesgo que entraña circular sin seguro con Vehículos de Movilidad Personal (VMP), como son los patinetes eléctricos, “al tener que afrontar el conductor de uno de estos vehículos los posibles daños, físicos y materiales, que pueda provocar”.