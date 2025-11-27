Investigación abierta en Badalona por un presunto secuestro a un hombre que denuncia haber sido abandonado en el bosque

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación a partir del testimonio de un hombre que ha denunciado haber sido secuestrado y posteriormente abandonado en una zona boscosa de Badalona esta pasada noche del 26 de noviembre. Fuentes de la policía catalana confirman a EL PERIÓDICO las pesquisas y sitúan al denunciante "fuera de peligro".

Los hechos se produjeron en el badalonés barrio de La Salut, donde la víctima denuncia haber sido capturado para ser posteriormente apaleado en un bosque. Tras la paliza, se dirigió por su propio pie al hospital.

Fuentes policiales consultadas por este diario confirman como móvil del presunto secuestro una deuda contraída por tráfico de drogas. Estas mismas fuentes ubican la operativa como 'modus operandi' de un clan con integrantes de etnia gitana contra un hombre de origen árabe, quien supuestamente debía a la organización una cuantía significativa por el mercadeo con sustancias estupefacientes.

Los familiares de la víctima procedieron a avisar su desaparición. El suceso, adelantado por 'El Caso', se salda por el momento sin detenidos.