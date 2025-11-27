L’Hospitalet se sumerge en la Navidad 2025 con un centenar de actividades y un nuevo sistema de reserva de entradas

La Navidad gana fuerza año a año en cada vez más ciudades del área metropolitana de Barcelona. Algunas de ellas, incluso, ya han dieron el pistoletazo de salida al calendario navideño la semana pasada, aún a mitades de octubre, con el encendido de luces. Una de esas actividades que ha ganado peso en los calendarios locales. L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) se sumará a la lista de urbes que ya han encendido sus luces y decoraciones navideñas este jueves 27 de noviembre con un acto en la plaza del Ayuntamiento que prevé volver a congregar a miles de personas.

“Es una Navidad muy especial porque es la del centenario. Conmemoramos cien años los que la L’Hospitalet pasó de ser un pueblo a tener el concepto de ciudad”, celebra por su parte el alcalde de L’Hospitalet, David Quirós. “Es importante que recordemos de dónde venimos, pero, sobre todo, que tenemos un presente y un futuro y esta Navidad debe ser especial precisamente para los más pequeños. Que los más pequeños vivan y conozcan la historia también es importante”, añade el edil.

Para este año, el consistorio y las entidades locales han preparado cerca de un centenar de actividades con el objetivo de llegar a todos los barrios con “novedades y mejoras” pensadas para “alcanzar al máximo público posible”. En este sentido, el 80% de las entradas se ha reservado exclusivamente para los niños de la ciudad y el resto para público general.

Nuevo sistema de reserva

En los últimos años han sido frecuentes las quejas de vecinos de la ciudad que aseveraban que se habían quedado fuera de las actividades y que reclamaban una priorización de las familias de la ciudad. “Hemos estado pensando y, sobre todo, escuchando mucho a las familias”, ha aseverado el alcalde hospitalense. Quirós explica que las familias con niños escolarizados en el municipio han recibido un código con el que, a partir de este viernes 28 de noviembre, pueden obtener hasta tres entradas gratuitas con reserva prioritaria para una de las actividades centrales.

Estos códigos se han distribuido en los centros escolares de la ciudad mediante una carta que se ha entregado a los niños matriculados. En el caso de las familias de niños de 0 a 2 años y de los nacidos entre 2014 y 2022 no escolarizados en el municipio, el consistorio explica que pueden solicitar este código a través de la sede electrónica del ayuntamiento. Así, las reservas exclusivas para las familias de la ciudad que estarán disponibles en la web www.l-h.cat/nadal los días 28 de noviembre y 1 de diciembre, a las 12 y a las 18 horas.

El propio alcalde señala la posibilidad de que en un primer momento pueda haber algún tipo de “colapso” en la web, por lo que ruega algo de “paciencia” a la ciudadanía y se muestra confiado en que el nuevo sistema “funcionará”.

Novedades

Este año, el Circ de Nadal programará funciones para el alumnado de 4º de primaria, de modo que los estudiantes de la ciudad puedan visitar la atracción, mientras que la Casa del Pare Noel ampliará su actividad a ocho días, tres de ellos dedicados a escuelas cercanas. Así, en la Fàbrica de Joguines de Can Trinxet habrá una cola alternativa para quienes no dispongan de reserva.

Entre las novedades, el ayuntamiento destaca Sota l’Arbre de Nadal, un montaje sensorial para niños de 0 a 3 años en el Centro Cultural Bellvitge, que ofrece “una experiencia inmersiva donde música, danza, luz y proyecciones se combinan con el juego navideño”. Además, la recientemente renovada plaza de la Bòbila debutará en el calendario navideño de la ciudad con el Mercat de la Llum del Samontà, del 19 al 30 de diciembre, un espacio invernal con actividades familiares, propuestas gastronómicas, talleres y espectáculos.

Actividades

El gran Calendari d’Advent de L’Hospitalet abrirá cada día, del 1 al 24 de diciembre, una nueva ventana en la plaza del Ayuntamiento con “sorpresas y momentos mágicos”. El Circ de Nadal funcionará del 13 de diciembre al 7 de enero en la Feixa Llarga, donde presentará la historia del Petit Circ Laret, un antiguo circo familiar que busca recuperar su esencia con “una gran actuación”. La Casa del Pare Noel, del 19 al 23 de diciembre, ofrecerá una visita interactiva “llena de magia y juegos”.

La Fàbrica de Joguines en Can Trinxet, del 27 de diciembre al 4 de enero, mostrará con un espectáculo interactivo a los asistentes cómo una carta se convierte en regalo. En las mismas fechas, el Campament Reial en el parque de les Planes enseñará los preparativos navideños y el cuidado de los camellos reales, que irá a cargo de los ‘hospis’.

Entre las actividades tradicionales más destacadas estarán las ferias navideñas de la ciudad: la Fira de Santa Llúcia, en la rambla de Just Oliveras, y la Fira de Nadal i Reis, en la rambla de la Marina. Tampoco faltarán propuestas como el belén de Playmobil en el Ayuntamiento y en el Museu, la Zambomba solidaria y el concierto de Navidad en el Teatre Joventut, o el Cant de la Sibil·la en la iglesia de Santa Eulàlia de Mèrida.

El programa de Navidad culminará con la Cabalgata de Reyes. La recepción a los Reyes de Oriente por las autoridades locales tendrá lugar a las 17 horas en la plaça de Francesc Macià i Llussà, en Santa Eulàlia. Posteriormente, a las 17.30 horas, la Cabalgata arrancará de la plaza de la Escorça y seguirá por las calles de Santa Eulàlia, de Enric Prat de la Riba y Major, hasta llegar a la plaza del Ayuntamiento a las 19.30 horas, aproximadamente.