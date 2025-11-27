Un exsintecho de Badalona muestra dónde malvivió durante tres años: "Ahora sé lo que importa un simple pedazo de pan"

Juan Manuel durmió durante tres años entre cartones en la playa de Badalona, en las escaleras del Pavelló Olímpic, o en casas abandonadas. El primer día en que sabía que pasaría la noche en la calle recorrió Badalona durante ocho horas buscando ayuda, alguna solución. Pero cayó la noche y no la encontró, de manera que acabó durmiendo en un parque, hasta que una rata se le posó en la cabeza, y le despertó: "Duermes, pero no descansas; no tienes nada, pero sigues teniendo miedo a que te roben", recuerda este vecino de la ciudad, antiguo trabajador de los servicios municipales de limpieza.

Estas vivencias las ha ido explicando Juan Manuel mientras caminaba por las calles de Badalona este jueves, ya durante la fría noche. La ruta, organizada por la Taula Sense Llar de Badalona con el objetivo de "visibilizar la realidad del sinhogarismo y promover la reflexión colectiva sobre esta problemática creciente en la ciudad", ha empezado en la plaza de Pep Ventura, muy cerca del piso que actualmente comparte Juan Manuel, gracias al trabajo voluntario de una de las entidades que forma parte de la Taula, la Fundació Llegat Roca i Pi: "Si no pides ayuda, siempre acabas tocando más fondo, aunque creas que es imposible", advierte.

La Taula Sense Llar de Badalona es una plataforma creada en 2017 con el objetivo de acompañar y atender a los hombres y mujeres que viven en la calle. De hecho, nace a raíz del primer recuento de personas que viven en la calle en Badalona, actividad que desde entonces llevan a cabo cada dos años, con la salvedad del 2020, por la pandemia. El último de los recuentos se dio en el mes de mayo, y los resultados mostraron que 110 personas duermen en las calles de Badalona y 214 pasan la noche en recursos de entidades sociales de la Taula. Fue la primera vez que el consistorio no participó de la iniciativa, dado que semanas atrás se conoció que el gobierno Albiol dejaba de formar parte de la Taula Sense Llar de Badalona: "El Ayuntamiento tiene el censo de personas sin hogar actualizado y se informa a la Generalitat de manera habitual, por lo cual el consistorio no participará en el recuento", explicaron en su momento fuentes municipales.

Precisamente la primera parada del recorrido de la ruta ha sido la plaza de la Vila, frente al Ayuntamiento. Allí es donde Juan Manuel y otras personas acamparon durante unas semanas para denunciar el cierre del único albergue municipal de la ciudad, Can Bofí Vell, en abril de 2024. Presionaron al Ayuntamiento para la reapertura del albergue, sin éxito. "Esa puerta del cajero era mi cama", ha evocado. Recuerda asimismo que los trabajadores de la limpieza regaban la plaza cada noche, pero matiza que les "respetaban" y no les mojaban directamente. Juan Manuel quiere pensar que ello se debe a su pasado como trabajador de la brigada de limpieza.

Juan Manuel narra sus vivencias al grupo de personas que le han acompañado en la ruta por los lugares de Badalona que marcaron su experiencia como 'sintecho' / FERRAN NADEU

Una quincena de personas han acompañado a Juan Manuel en este peculiar paseo; entre ellas, la exalcaldesa Dolors Sabater. En la mañana del mismo jueves, la Taula Sense Llar de Badalona ha llevado a cabo un acto en la ciudad para "sensibilizar sobre la problemática del sinhogarismo y poner de relieve que la falta de vivienda crea exclusión y desigualdad". Han enganchado enormes pegatinas en algunas bocas de metro recordando los resultados de los diferentes recuentos de personas sin hogar. Se ha pasado de los 39 de 2016 a los 110 del pasado mes de mayo.

La siguiente parada de esta particular ruta ha sido el Espai Arnús, dependencias municipales donde aquellas personas que no tienen dónde dormir y que reciben ayuda de los servicios sociales se pueden duchar y guardar algunas de sus pertenencias. Como el equipamiento cierra las tardes de los días laborables y los fines de semana, Juan Manuel recuerda que acostumbraba a utilizar las taquillas de un supermercado para guardar sus pocas cosas: "Yo no pedía dinero, pero sí comida, y como me daban más de la que comía, la repartía entre otras personas que duermen en la calle", explica. Personas que siguen viviendo en la calle y que él mismo se encuentra de vez en cuando aún actualmente: "Me duele mucho verlos, están muy deteriorados ―se lamenta― yo ahora sé lo que puede importar un simple pedazo de pan".

El paseo ha acabado pocas calles más allá, en las dependencias de Folre, centro diurno para personas sin hogar en Badalona gestionado por Sant Joan de Déu Serveis Assistencials que ofrece acompañamiento social y cobertura de necesidades básicas. Nada más entrar, las gafas de Juan Manuel se han empañado por el contraste térmico. Afuera, un otoño que parece invierno y un frío que traspasa la ropa. Adentro, unos benditos 24 grados que obligan a desabrigarse a todo el que entre. Esta sensación era exactamente la que buscaban los organizadores de la ruta: que los participantes sintiesen el calor y el recogimiento que siente alguien que no tiene donde dormir cuando, finalmente, consigue ayuda.