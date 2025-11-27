El comercio de Barcelona inicia este domingo el maratón de festivos abiertos con previsión de fiebre de compras

El comercio de Barcelona ya ha calentado motores en los últimos días, tras el encendido de la iluminación navideña que estimuló la voracidad de los consumidores, pero afronta su primer gran fin de semana de gentío, fiebre de compras y largos horarios comerciales. Este domingo se inicia oficialmente la campaña de aperturas en festivo de siete fines de semana, pero sumado al frenesí del 'black friday' y a la bajada de las temperaturas promete disparar las facturaciones. Las previsiones del sector son muy optimistas, aunque las patronales son conscientes de que este arranque copará muchas ventas y desinflará otras fechas.

Barcelona --que a mitad de septiembre cerró su periodo especial de cuatro meses de tiendas abiertas los festivos en zonas turísticas-- abre ahora la tradicional campaña navideña que abarca a toda la ciudad. En esta ocasión el maratón comprende levantar la persiana los festivos 30 de noviembre, 6, 7, 8, 14, 21, 28 de diciembre y 4 de enero para el aprovisionamiento previo a Navidad y Reyes, como fija el calendario local, más el 11 de enero de rebajas. Son siete fines de semana consecutivos, que suponen siete domingos más un lunes y un sábado festivos. Sobre el papel, el debut de esta semana será una de las puntas de ventas.

El presidente de Barcelona Oberta, Gabriel Jené, cree que se da la "tormenta perfecta" para que las cajas registradoras echen humo. Porque los consumidores están muy pendientes de las ofertas del 'black friday' que abarcan del viernes al domingo, porque las luces navideñas han activado el resorte de las compras y serán un imán para muchos catalanes que visitarán expresamente su capital, porque el frío ha reactivado el consumo de moda en los últimos días, y porque el domingo de tiendas abiertas multiplica todo lo anterior.

La última semana ya ha sido muy favorable para los comercios de ejes céntricos y turísticos que alinea su asociación, porque muchos barceloneses salieron a callejear y contemplar los montajes navideños, añade. Jené, sin embargo, advierte de que la euforia de los próximos tres días supone para muchos un adelanto de compras, que ya no se producirán al mismo ritmo en el puente de la Constitución, como antes era tradicional.

Aun con todo, no duda de que el conjunto de la campaña navideña "irá muy bien", porque no hay indicadores de lo contrario y los consumidores están animados.

Contratación extra

En el mismo sentido se pronuncia Pròsper Puig, al frente de Barcelona Comerç, la entidad que agrupa a los ejes comerciales de barrio. En todos ellos el pasado sábado ya fue muy bueno para los negocios, con ayuda de la caída de los termómetros --"tras un septiembre y octubre muy justo de ventas"-- y gracias a que la temporada fuerte de esquí aún no había empezado y no hubo éxodo de fin de semana. "El consumo sigue aguantando la economía", constata, vaticinando una "buena Navidad". A su favor juega también que la campaña de iluminación en ejes de proximidad y las actividades de dinamización impulsadas por el ayuntamiento cubren todo el territorio.

Puig advierte que entre las preocupaciones de las entidades de comercio figura estos días contar con las suficientes manos, dados los altos índices de absentismo laboral, apunta. Señala que muchos comerciantes han "sobrecontratado personal en previsión de bajas". Y recuerda que el sector sigue sufriendo mucho en la creación de sus plantillas, porque cada vez cuesta más encontrar personal dispuesto a hacer jornadas partidas y a trabajar los fines de semana.