La nueva Zona Verde desata la rabia en un barrio de Barcelona: pintadas, silicona y parquímetros inutilizados

El barrio de Canyelles, en el distrito barcelonés de Nou Barris, estrenó el pasado 10 de noviembre una nueva área de aparcamiento regulado con 905 plazas de Zona Verde, distribuidas entre la plaza Karl Marx, la ronda de la Guineueta Vella, la Via Favència y la calle Artesania. Una medida que, lejos de ser bien recibida, ha provocado un notable malestar entre parte del vecindario.

Según el Ayuntamiento de Barcelona, la implantación de la Zona Verde tiene como objetivo “regular la demanda de aparcamiento en la vía pública para garantizar una movilidad sostenible, ordenando el espacio del barrio para que sea más accesible y respetuoso con el medio ambiente”. Sin embargo, para muchos residentes, este argumento no justifica tener que pagar para estacionar cerca de su vivienda.

El descontento vecinal se hizo notar desde el primer día. La primera acción de boicot consistió en volver a pintar de blanco varias de las plazas que el consistorio acababa de pintar de color verde, lo que obligó al ayuntamiento a pintar de nuevo las líneas.

Este pasado fin de semana ha tenido lugar un nuevo episodio de protestas y han vandalizado algunos de los parquímetros que recientemente se han instalado en las calles del barrio. Las máquinas aparecieron con pintadas y con los lectores de tarjeta inutilizados con silicona, impidiendo su funcionamiento.