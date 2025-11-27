Barcelona mueve ficha en la Escocesa: concurso para la nave Klein en 2026 y unas 60 viviendas en el recinto fabril

Tres días después de que los agentes antidisturbios de la Guardia Urbana de Barcelona desalojaran a los últimos artistas pendientes de desahucio de dos naves de la antigua colonia industrial de La Escocesa, en el barrio del Poblenou, el ayuntamiento ha hecho públicos sus planes de transformación en este antiguo recinto fabril, ubicado en el 22@, que quiere convertir en un polo económico, cultural, social y de vivienda.

“Hay tendencia a pensar ‘no sabemos porqué pasa esto’ y hay una explicación: que son todos los proyectos que se pondrán en marcha para transformar el espacio y recuperarlo para el barrio”. Así ha justificado la teniente de alcalde de Promoción Económica, Raquel Gil, los desalojos llevados a cabo en los dos últimos meses con los que el consistorio ha recuperado la totalidad de la propiedad municipal.

En una rueda de prensa, ha explicado que la primera pieza que se pondrá en marcha será la nave Klein, de 1.391 metros cuadrados, que albergará un espacio cooperativa de Economía Social y Solidaria. El concurso público, que ya está preparado, se licitará a principios de 2026 con tal de crear un equipamiento de referencia en el barrio y del tercer sector.

Si todo sigue el calendario previsto, las obras empezarían a finales del año que viene, con una inversión de 7,5 millones de euros. La idea es que se erija como punto de información y actividades abiertas y sectoriales en el ámbito de la economía social y solidaria.

Rehabilitación de la nave industrial 'Klein' de la fábrica La Escocesa del Poblenou en la calle Pere IV / FERRAN NADEU

La actividad en la nave Klein se sumará a las naves Johnston y Foseco, que actualmente están activas como fábricas de creación, una función que mantendrán, ha asegurado Gil. Son más de 2.200 metros cuadrados dedicados a equipamientos destinados a residencias artísticas y producción de arte contemporáneo. Acogen a más de 30 artistas residentes con acceso a estudios y talleres individuales y compartidos.

Vivienda en las naves desalojadas

El ayuntamiento argumenta que el desalojo por orden judicial de las naves Paul y Birkhead servirá para materializar los proyectos para ubicar vivienda dotacional y un equipamiento con servicios complementarios. Estos dos espacios, junto con el recinto de la nave Steegmann -que se encuentra en los últimos trámites para la compra- formarían parte de vivienda para la Escocesa.

Es pronto para definir un calendario, pero Gil ha avanzado que se prevén alrededor de 60 viviendas en el recinto fabril. De momento tienen ahora una “consulta abierta con el sector social para encontrar las fórmulas jurídicas que le den sentido”, ha precisado la teniente de alcalde.

Por último, el consistorio proyecta una incubadora de empresas del sector tecnológico agroalimentario en la nave Shield, de 2.170 metros cuadrados. De hecho, ya tiene redactado el proyecto para activarlo a medio plazo. La idea es que sea un polo de innovación que combine los mundos de la cocina, la ciencia y la tecnología.

El encaje de piezas

“Esto pondría en funcionamiento todas las piezas”, ha afirmado Gil. Todos ellos son proyectos diferentes pero “mantienen la línea de reactivación de todo el espacio para generar actividad económica diferente" y, a su vez, hacerla compatible con un uso cultural, manteniendo las fábricas de creación e impulsando vivienda asistida que de respuesta a una necesidad social.

“Cada una tendrá una solución administrativa diferente”, ha insistido la teniente de alcalde, cuyas fórmulas jurídicas se están estudiando actualmente. A partir de aquí se establecerá un calendario que, por ahora, es muy incierto. La única certeza es que, a medio plazo, la nave Klein es la primera que echará a andar.