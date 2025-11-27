Badalona atribuye las "estimaciones conservadoras" de sus cuentas municipales para 2026 a la "falta de presupuestos del Estado"

El Ayuntamiento de Badalona ha presentado este jueves un presupuesto ordinario de 252,5 millones de euros para el año 2026, lo que representa un incremento del 3,9% y un total de 9,6 millones de euros más respecto a las cuentas del año pasado, que fueron de 243 millones de euros. La actualización del anexo de inversiones para el próximo año es de 62 millones de euros y para el periodo 2026-2029, de 105 millones.

La presentación del presupuesto ha ido a cargo de la quinta teniente de Alcaldía y concejala de Hacienda y Finanzas del Ayuntamiento de Badalona, Eva Guillén, que si bien ha descrito las cuentas como "expansivas" también ha cargado tintas contra el Gobierno, por llevar dos años sin aprobar los Presupuestos Generales del Estado, algo que, asegura, "condiciona" al Ayuntamiento a trabajar con "estimaciones conservadoras de los ingresos, basadas en liquidaciones trimestrales". Con todo, el incremento de 9,6 millones en los ingresos procede, entre otros, de la cesión de impuestos del Estado y de la mejora en la recaudación de las plusvalías, ha detallado Guillén. "Es un presupuesto de crecimiento, modernización y consolidación de la planificación realizada durante los últimos dos años”.

Guillén ha declarado que el presupuesto responde al doble objetivo de, por un lado, actualizar y reforzar los grandes contratos de la ciudad, "que habían acumulado años sin renovación" y, por otro lado, "modernizar la administración municipal". Entre los contratos que ha citado la concejala se encuentra el de limpieza viaria y recogida de residuos, cuya licitación todavía no se ha adjudicado. Se da el hecho que el gobierno Albiol no tocó la tasa de residuos en la última actualización de las ordenanzas fiscales municipales (sigue alrededor de los 100 euros anuales), y que la previsión de recaudación de este impuesto para el año 2026 es de 11 millones de euros. La teniente de Alcaldía ha asegurado que la cobertura del nuevo servicio está asegurada.

La oposición ha criticado que la presentación de los presupuestos haya tenido lugar sin haber pasado previamente por la Comisión Informativa, órgano en que los grupos políticos con representación en el pleno pueden conocer la propuesta. Esta tarde de jueves las cuentas se expondrán en audiencia pública, y será un próximo pleno extraordinario, aún sin convocar, el responsable de su aprobación, ha explicado la concejala. Será, en todo caso, el tercer año consecutivo en que el gobierno municipal apruebe sus cuentas antes de final de año.

Políticas sociales y cultura, los mayores aumentos

Entre las partidas presupuestarias que más aumentan destacan las de políticas sociales, con un incremento de 3,6 millones de euros más, que incluyen 1,6 millones para el Servicio de Atención Domiciliaria y 2 millones para mejoras en los servicios del Institut Municipal de Serveis Personals (IMSP). En el ámbito de educación, la partida crece en 800.000 euros La concejala también ha destacado la crecida en medio ambiente, con un incremento de 820.000 euros para suministros y nuevas zonas verdes. En cuanto a seguridad, el presupuesto contempla un aumento de 585.000 euros; en deportes, 592.650 euros más; y en cultura, 1,5 millones de euros más en mejoras en los teatros municipales y para actividades navideñas, de las Festes de Maig y de otras festividades. También se destinan más recursos a la modernización de los servicios Informáticos y tecnología, con una subida de más de 1 millón de euros que responde, entre otras, a la compra de programas informáticos de ofimática para los trabajadores municipales.

Por contra, destaca la práctica congelación en el capítulo de recursos humanos, que apenas sube un 0,05% (algo menos de 45.000 euros). Pese a representar la partida más grande del presupuesto, con algo más de 82 millones de euros (se aumentó en unos seis millones en el presupuesto de 2025) y ser la falta de trabajadores municipales una de las cuestiones capitales a la hora de resolver la ineficacia de la administración local, uno de los problemas principales del consistorio badalonés en los últimos años.

Inversiones

El plan de inversiones del gobierno municipal para el periodo 2026–2029 asciende a casi 105 millones de euros, de los cuales 62 millones se aplicarán al presupuesto de 2026. Esta cifra se suma a los 68 millones incorporados en 2024 y a los 56 millones de 2025.

El gobierno municipal destaca una partida de 8 millones para obras de conservación en instalaciones deportivas; cuatro más para la reforma y adecuación de los mercados municipales; 2,5 millones para mejorar los teatros municipales; diferentes actuaciones de adecuación en centros cívicos, bibliotecas y edificios culturales, así como las obras de Francesc Layret, la urbanización de Dr. Robert, el parque Nelson Mandela y 13 parques infantiles, entre otras. Guillén ha recordado también que ya está en marcha el gran proyecto de asfaltado iniciado en 2025, y que cuenta con una inversión de 33 millones de euros.

La quinta teniente de alcaldía ha explicado que el presupuesto de 2026 está "estudiado y planificado de manera detallada para poder optimizar al máximo los recursos". "Se trata de un proyecto ambicioso, con unas inversiones con las que se conseguirá llegar a todos los barrios", ha añadido.