117 multas en una semana: balance del inicio de la 'guerra' de Badalona al mal uso de los patinetes eléctricos

Si la Guardia Urbana de Badalona puso el jueves pasado una denuncia cada ocho minutos durante las dos horas que duró el primer dispositivo contra los conductores de patinetes eléctricos que incumplían la recién aprobada ordenanza, pasados siete días la cifra de sanciones ha escalado hasta las 117, o lo que es lo mismo, 16 denuncias diarias. Además, se han requisado un total de 21 patinetes por estar manipulados.

El balance lo ha compartido en sus redes sociales el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol: "El uso responsable y respetuoso del VMP genial, hacer el bestia en Badalona tiene consecuencias", ha declarado.

La nueva ordenanza contempla multas de entre 150 y 600 euros, sanciones algo más altas de las de Barcelona, que graba las infracciones más graves con 500 euros. Además, prevé la requisa del patinete en caso de estar manipulados o si no se dispone del seguro obligatorio.

El capítulo de conductas sancionables es extenso. El mínimo de edad de los conductores es de 15 años, impide circular por las aceras o por las calles de uso exclusivo para peatones que no disponen de carril bici, y sanciona conducir sin casco homologado o utilizando auriculares o dispositivos electrónicos. Tampoco podrán ser ocupados por más de una persona ni dejarlos ligados a ningún tipo de mobiliario urbano o árbol, sino que deberán ser estacionados en los anclajes destinados a las bicicletas.

Asimismo, en las calles de plataforma diferenciada los VMP deberán circular por la calzada, a una velocidad máxima de 25 km/h. En las vías de plataforma única, deberán hacerlo por el espacio destinado a los vehículos, y a 10 km/h como mucho. En los espacios compartidos con peatones, los VMP deberán mantener una distancia de 1,5 metros con las personas y, si eso no es posible, los conductores deberán bajarse del vehículo e ir a pie.