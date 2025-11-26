Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Informe de Idealista

Un pueblo de Barcelona, entre los municipios españoles donde más baja el precio de la vivienda

El precio de la vivienda rompe los máximos históricos de la burbuja inmobiliaria

La mafia de las habitaciones realquiladas crece en Barcelona: continúan apareciendo anuncios de subalquiler a estudiantes

Barcelona
El mercado de la vivienda de segunda mano en España vive un momento de precios récord. Según Idealista, el valor de los inmuebles ha aumentado, de media, un 15,7% interanual a nivel estatal. No obstante, no todos los municipios siguen esta tendencia al alza. Una de estas excepciones es Cabrera de Mar, en la provincia de Barcelona, que es el municipio de Catalunya donde más ha caído el precio de la vivienda usada en el último año, con un descenso interanual del 12%, según datos de Idealista.

El portal inmobiliario ha publicado un informe de precios de octubre de 2025, en el que este municipio de la comarca del Maresme encabeza así las bajadas dentro del territorio catalán, con un precio medio en 2.768 € el metro cuadrado.

Este es el listado completo con los municipios de cada comunidad donde más han bajado los precios:

  • Andalucía: Torreperogil (Jaén), –21%
  • Aragón: Caspe (Zaragoza), +1% (no hay descensos)
  • Asturias: Tineo, –9%
  • Baleares: Lloseta (Mallorca), –12%
  • Canarias: Santa Úrsula (Tenerife), –7%
  • Cantabria: Campoo de Enmedio, –14%
  • Castilla y León: Mojados (Valladolid), –13%
  • Castilla-La Mancha: Arcas del Villar (Cuenca), –12%
  • Catalunya: Cabrera de Mar (Barcelona), –12%
  • Comunidad de Madrid: Brunete, +1% (no hay descensos)
  • Comunitat Valenciana: Rafol de Almunia (Alicante), –11%
  • Euskadi: Mungia (Vizcaya), –8%
  • Extremadura: Arroyo de la Luz (Cáceres), –21%
  • Galicia: Allariz (Ourense), –16%
  • La Rioja: Castañares de Rioja, –2%
  • Navarra: Corella, –6%
  • Región de Murcia: Alguazas, –13%

El informe de Idealista muestra también que hay dos comunidades autónomas donde no se observa ninguna bajada de precios en ningún municipio. Este sería el caso de Aragón y Madrid. En ambos casos, solo se registra un ligero incremento del 1% en los municipios con menor subida, que son Caspe y Brunete, respectivamente.

El 'top 10' nacional

Tras analizar los descensos por comunidades autónomas, el estudio de Idealista también señala cuáles son los diez los municipios con las caídas más importantes a nivel nacional: Torreperogil (Jaén) y Arroyo de la Luz (Cáceres), ambos con un desplome del 21%; Allariz (Ourense), con un -16%, A Estrada (Pontevedra), con un -15%; Campoo de Enmedio (Cantabria), con un -14%; y Cotobade (Pontevedra), también con un -14%.

El resto de peublos que forman parte del 'top 10' nacional registran todos ellos descensos del 13%. Son Mojados (Valladolid), El Carpio (Córdoba), y los murcianos Alguazas y Abarán.

