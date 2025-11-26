Cooperativa de arquitectos
El Born volverá a tener tienda: Barcelona traslada la librería municipal al antiguo mercado de abastos
El ayuntamiento ha adjudicado su gestión a la cooperativa de arquitectos Jordi Capell (LaCapell), artífice de un reconocido bazar en el COAC
Tres grandes museos de Barcelona renuevan sus librerías con contratos millonarios
Pugna empresarial por hacerse con la librería del Park Güell de Barcelona los próximos 10 años
El equipamiento cultural El Born - Museu d’Història de Barcelona volverá a tener tienda este diciembre, tras siete años de ausencia. Una muy especial: la librería municipal. El gobierno de Jaume Collboni ha optado por trasladar al antiguo mercado de abastos la venta de publicaciones producidas o coeditadas por la ciudad: sustituirá el pequeño comercio que alberga la Sala Ciutat, en una esquina de la sede consistorial de plaza Sant Jaume.
El Born, que desde 2024 se integra en la red de espacios del Museu d’Història de Barcelona, cedió una parte de la Sala Castellví mediante un convenio con el Institut de Cultura. Y en junio el ayuntamiento sacó a concurso la gestión del nuevo punto de venta, que se ha adjudicado este octubre la cooperativa de arquitectos Jordi Capell (LaCapell). El centro memorial carecía de tienda propia desde 2018, cuando quebró el histórico grupo de librerías Bestiari. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, el alcalde la inaugurará y la explicará con detalle el 11 de diciembre, a las puertas de Navidad.
LaCapell ya gestiona siete tiendas en espacios culturales o educativos en la ciudad. Su buque insignia y génesis es la tienda del Col·legi Oficial d’Arquitectes (COAC) en la plaza Nova, tres plantas dedicadas a publicaciones de arquitectura, papelería técnica especializada, objetos y mobiliario de diseño y todo tipo de regalos singulares, de kilómetro cero y con una historia detrás. En definitiva, un escaparate para creadores locales y un nuevo referente para la legión de clientes que dejó huérfanos el cierre de la mítica Vinçon en 2015.
La constelación de tiendas de la LaCapell, que dirige Marc Longaron, ha crecido en los últimos dos años. Se implantó de forma natural en la facultad de arquitectura de la UPC, la ETSAB; se hizo cargo del espacio comercial de la Casa Vicens de Gràcia y de La Botiga del Palau de la Música Catalana; hace un año estrenó la Dshop del Disseny Hub de Glòries y este mismo junio relevó a La Central en la tienda de la sede central del Museu d’Història de Barcelona, en la calle Llibreteria. También este verano desembarcó en el Museu Marítim de las Drassanes.
El Born será, pues, la octava tienda de La Capell. El contrato municipal tiene un valor estimado de casi un millón de euros, a 40 meses vista. LaCapell fue la única ofertante y abonará un canon del 5% de la facturación anual que obtenga. La tienda ocupa de 127 m² de la Sala Castellví, donde ya estuvo la librería de Bestiari. Es decir, justo a la derecha de la entrada principal, desde la plaza Comercial.
Mucho más que libros
Según muestra la documentación del concurso, es un espacio diáfano y con paredes de cristal, dotado de estanterías y mesas de exposición, sillas para descansar y un rincón infantil. El interiorismo lo firma Varis Arquitectes, que ya se hizo cargo en 2010 del proyecto museográfico de El Born, por el que recibió el premio Ciutat de Barcelona 2013. Comercializará las publicaciones del consistorio, que cada año lanza destacadas novedades sobre la ciudad, pero la oferta de productos irá mucho más allá.
Ofrecerá “merchandising institucional, carteles, objetos de regalo y complementos”, establece la licitación. Además, deberá tener “proyecto cultural”, por ejemplo una agenda regular de presentaciones de libros o un club de lectura. La adjudicataria también debe desarrollar “una línea de productos orientada a la promoción del Born y de la ciudad” y “una línea básica de artículos de merchandising para las exposiciones temporales”, que sean “creativas” y “variadas” para apelar al máximo de público.
Finalmente, el ayuntamiento apuesta por incorporar talento barcelonés mediante colaboraciones con “diseñadores y artistas locales, emergentes, internacionales, escuelas de arte y diseño de la ciudad y del territorio catalán”. En definitiva, licitador y adjudicataria tratarán de generar en El Born un ‘showroom’ del potencial creativo de la ciudad, que seduzca tanto a vecinos como visitantes.
