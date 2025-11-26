Las tarifas del taxi de Barcelona se incrementarán un 2,3% de media el próximo 2026

Las tarifas de los taxis de Barcelona y su área metropolitana se incrementarán un 2,3% de media el próximo año 2026. La actualización de precios fue aprobada por el Consejo Metropolitano del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) este 25 de noviembre, con los votos a favor de las grandes fuerzas políticas, la abstención de Junts per Tiana y el voto contrario de Vox.

El próximo paso será que las nuevas tarifas sean autorizadas por la Comissió de Preus de la Generalitat de Catalunya. Hasta ese momento, el Institut Metropolità del Taxi (IMET) únicamente confirma el aumento global del 2,3%, una crecida asimilable a la de la previsión del Índice de Precios de Consumo (IPC). Este 2025, el encarecimiento fue de un 4,7% de media.

Como en años anteriores, sin embargo, la variación diferirá en función del tipo de tarifa y de los diferentes componentes de la misma: bajada de bandera, kilometraje y horario. Las nuevas tarifas del taxi barcelonés serán aplicables a las 10.521 licencias que integra el ámbito de actuación del IMET.

Huelga general convocada por Élite Taxi

Por su parte, Élite Taxi, sindicato mayoritario en el sector, ha anunciado un paro general del taxi en toda Catalunya para el próximo martes 9 de diciembre. Una protesta que califica de “movilización histórica” y que indica que afectará a aeropuertos, estaciones de tren, estaciones de autobuses y al conjunto del servicio en el territorio.

Según un comunicado difundido por la entidad, la huelga está prevista de 10:00 h a 16:00 h, aunque el despliegue comenzará antes: a partir de las 9:00 los taxistas iniciarán la ocupación de la Gran Via de Barcelona, desde la plaza Tetuán hasta la calle Entença. El sindicato, sin embargo, asegura que la movilización se extenderá al Passeig de Gràcia, desde Rosselló hasta plaza Catalunya.