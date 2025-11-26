El sector del taxi convoca un paro general en Catalunya el 9 de diciembre y una movilización masiva en Barcelona

Élite Taxi ha anunciado este miércoles la convocatoria de un paro general del sector del taxi en toda Catalunya para el próximo martes 9 de diciembre, una protesta que califica de “movilización histórica” y que indica que afectará a aeropuertos, estaciones de tren, estaciones de autobuses y al conjunto del servicio en el territorio.

Según un comunicado difundido por la entidad, la huelga está prevista de 10:00 a 16:00 horas, aunque el despliegue comenzará antes: a partir de las 9:00 los taxistas iniciarán la ocupación de la Gran Via de Barcelona, desde la plaza Tetuán hasta la calle Entença. El sindicato, sin embargo, asegura que la movilización se extenderá al Passeig de Gràcia, desde Rosselló hasta plaza Catalunya.

Servicio interrumpido en toda Catalunya

Durante la jornada, Élite Taxi insta a no prestar servicio de taxi en el conjunto de Catalunya, con la excepción de urgencias médicas, que, según la organización, se atenderán “de manera gratuita”.

En el comunicado de la convocatoria de la protesta, el sindicato reclama castigar la reincidencia en el incumplimiento de la normativa por parte de VTC mediante sanciones más estrictas y pide el despliegue de las policías locales para asegurar que no desarrolla su actividad fuera de la reglamentación. También exige el "cumplimiento de los compromisos políticos adquiridos con el sector" por parte de los partidos, a los que pide que no cedan a la presión de las plataformas.

En este sentido, el comunicado expresa duras críticas hacia entidades empresariales a las que acusa de avalar modelos que “precarizan” el sector y reprocha un alineamiento “con los intereses de las multinacionales”.

Un paro “irreversible”

Élite Taxi califica la convocatoria de “irreversible”, después de que el sindicato anunció varias protestas a final de octubre contra el acuerdo de patrocinio del Barça con Uber que finalmente no llevó a cabo. Precisamente, la protesta del próximo día 9 coincide con el partido del Barça de Champions League contra el Eintracht Frankfurt en el Camp Nou.