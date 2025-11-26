Santa Coloma suspende licencias urbanísticas en su centro histórico para ordenar su anquilosada reforma

Un estudio urbanístico tratará de ordenar la anquilosada reforma del casco antiguo de Santa Coloma de Gramenet y buscará posibles "disfunciones" a resolver. El Pleno municipal del Ayuntamiento dio luz verde a la elaboración del informe esta misma semana. El dictamen se acompaña de una suspensión de licencias urbanísticas durante un año en la zona afectada por tal de no alterar la zona sometida a estudio.

Al tiempo que paralelamente sigue su curso la reparcelación del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del año 2000, este nuevo informe analizará otro PERI anterior, el de 1986. Algunas de las previsiones de esa figura de planeamiento "no se han llegado a materializar y existen polígonos de actuación urbanística sin ejecutar, en parte por su complejidad y en parte por los desajustes entre la realidad física y la realidad jurídica de la estructura de la propiedad", justifica el texto aprobado por el consistorio.

El Ayuntamiento enmarca este nuevo informe en la detección de "disfunciones" y la definición de "líneas de actuación orientadas a la revisión o modificación del planeamiento vigente". También porque en núcleo antiguo de Santa Coloma es "donde se concentran mayor cantidad de elementos protegidos", los cuales se han visto incrementados con la aprobación de un nuevo Plan Especial de Protección de Patrimonio (PEPT). Parte de ese patrimonio protegido "están en situación de fuera de ordenación o de disconformidad", lamenta el consistorio, "hecho que condiciona y limita las licencias".

"Esta suspensión de licencias durante un año tiene por objetivo permitir a los servicios técnicos elaborar una propuesta viable para desarrollar los ámbitos con dificultades o que presentan disfunciones", asegura el consistorio, por tal de garantizar la protección del patrimonio histórico, que consta de 17 edificios catalogados y dos ambientes urbanos de un total de 20 edificios más. El objetivo, detallan fuentes municipales de Santa Coloma, es "consolidar un casco antiguo dinámico, sostenible y de calidad".

Reparcelación del PERI 2000 en marcha

La reparcelación del PERI 2000 está en marcha en Santa Coloma desde diciembre del 2023. Fue entonces, un año después de un revés judicial del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), cuando el Ayuntamiento activó un nuevo proyecto de reparcelación, tal y como exigió el propio TSJC.

Esta reparcelación tiene un doble objeto. En primer lugar, el estudio de la sentencia que anuló la modificación del proyecto de reparcelación del 'PERI Santa Coloma Vella II'. Y, por otra parte, "la redacción del nuevo proyecto de reparcelación" de dicho 'PERI', tal y como consta en las cláusulas específicas.

La nueva reparcelación implicará que, en un contexto de "actuación urbanística altamente compleja", en palabras de las cláusulas de licitación, se deba volver a determinar la configuración de las cargas y beneficios resultantes de que los inmuebles de siete vecinos afectados por la reforma urbanística (cinco propietarios y dos inquilinos) queden afectos a la misma y deban ser indemnizados.

Es en los mencionados siete vecinos donde reside el origen del conflicto que dio pie a la mencionada sentencia del TSJC: demandas en la jurisdicción contencioso-administrativa de siete de los doce vecinos afectados, que acudieron a los tribunales al no estar conformes con las compensaciones propuestas por el Ayuntamiento de Santa Coloma. Desde la sentencia del TSJC, al menos dos resoluciones han avalado la nulidad de la reparcelación.