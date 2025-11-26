Santa Coloma dará la bienvenida a la Navidad con el encendido de las luces y la llegada de la 'Fada Missatgera'

La alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González ha presentado este miércoles la programación navideña en la Sala Miquelet del Teatre Sagarra: "Hemos preparado una programación concebida desde el sentido comunitario, cívico, inclusivo y familiar, para una Santa Coloma llena de propuestas culturales que llegarán a todos los barrios y donde todo el mundo encontrará su espacio de disfrute". "A la vez, desplegamos un dispositivo de refuerzo de la seguridad ciudadana y de limpieza en las calles, en especial a los puntos de más afluencia de público, para garantizar una Santa Coloma más tranquila, aseada y corresponsable", ha añadido González.

El primer acto será el encendido de las luces el próximo viernes 28 (19:00 horas) en la plaza de la Vila con la Fada Missatgera y su séquito mágico. A las 18:30 horas habrá chocolatada, y la actuación del grupo Black Bubbles, ganadores del concurso televisivo Euforia Dance Kids, que amenizará el acontecimiento. Este año se han instalado en la ciudad más de 900 elementos luminosos con más de un millón de bombillas LED de bajo consumo para una iluminación más económica, sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

Este año se ha incorporado al encendido una pantalla de video gigante para facilitar la visibilidad de los asistentes, y en el marco de lo que el consistorio define como "una Navidad inclusiva y accesible para todo el mundo" se ha reservado un espacio preferente en primera fila para los niños con movilidad reducida. A las personas interesadas en utilizarlo se les recomienda que acudan entre las 18:00 horas y las 18:30 horas, para evitar aglomeraciones y garantizarse el acceso.

Pista de hielo, 'papanoelada' y carrera solidaria

Para apoyar a las familias en situación de vulnerabilidad se llevarán a cabo acciones como la Nit Solidària, el 19 de diciembre, en que se recogerán juguetes en una docena de establecimientos de ocio nocturno. En la misma línea, el Ayuntamiento destaca la quinta edición de la Papanoelada Motera, el 13 de diciembre (17:00 horas) en el Parc d'Europa, organizada por Bikers Solidarios. Asimismo, se harán más recogidas de juguetes y alimentos durante los varios actos culturales y deportivos de la Festa Major d'Hivern.

La Gran Fira de Nadal ya está instalada en el Parc de Can Zam, con una pista de hielo cubierta, un parque gigante de atracciones, espectáculos infantiles de magia y circo, food trucks y actuaciones en directo. El consistorio ha anunciado que pondrá a disposición de la ciudadanía 30.000 promociones 2x1 para la pista y las atracciones. Del 28 de diciembre al 4 de enero, el campamento de la Fada se instalará en Can Roig i Torres con un espectáculo de colores y luces. A partir del sábado 20 de diciembre (10:00 horas) se podrán reservar en la app Santa Coloma Connecta las invitaciones gratuitas para asistir.

La ya tradicional Cursa de Nadal tendrá lugar el 20 de diciembre, a partir de las 20:00 horas. Otra actividad que el consistorio define ya como tradición navideña es el Quinto de Nadal, que tendrá lugar el sábado 13 diciembre (17:00 horas) en La CIBA. También se podrán visitar semanalmente las ferias de artesanía que se instalarán en torno al Mercat Sagarra, y el 13 de diciembre se hará una feria dedicada al coleccionismo en la plaza Mediterrània.

Navidad en el Fondo

La programación de Navidad se vivirá en el barrio del Fondo con la cantada de villancicos del corazón de la Fada el 21 de diciembre (18:00 horas) en la plaza del Reloj, con actividades y talleres familiares, del 9 al 19 de diciembre, y el espacio mágico 'El bosc dels Follets', a partir del 27 de diciembre. Además, se instalará la Fira de Nadal del 30 de noviembre al 7 de enero, en la misma plaza y en el Mercat del Fondo.

Los comercios y mercados municipales pondrán en marcha acciones de dinamización para promover las compras de proximidad. La mascota de la Agrupació del Comerç y la Indústria, la Gramota, recorrerá las calles comerciales para felicitar las fiestas. El Tió Gegant itinerante, del 20 al 24 de diciembre; y los hinchables infantiles, del 24 de diciembre al 6 de enero, destacan entre las propuestas navideñas del comercio local.

El equipamiento feminista de Santa Coloma de Gramenet, La CIBA, ha preparado un programa especial de Navidad que presentará el 19 de diciembre (19:00 horas) con una chocolatada, que incluye un puñado de actividades familiares y coeducativas, con talleres infantiles y obras de teatro como protagonistas.

Durante estos días, habrá colas adaptadas para facilitar el acceso a los espectáculos navideños a las personas con discapacidad o movilidad reducida que dispondrán también de espacios reservados para la plaza de la Vila, plaza de en Manelic y rambla de Sant Sebastià, entre las calles Irlanda y Doctor Pagès. Asimismo, todos los caramelos que se repartan durante el recorrido de la Cabalgata serán sin gluten y aptos para personas celiacas.