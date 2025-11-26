Rubén García, líder del movimiento vecinal en Badalona: "Tenemos que ser la mosca cojonera gobierne quien gobierne"

A sus 40 años, Rubén García (Barcelona, 1984) admite ser "el joven de la FAVB". Vecino del barrio de Sant Roc, preside desde octubre de 2024 una federación de asociaciones vecinales de Badalona (FAVB) que se creó el mismo año que él nació. Tras un año al frente de la entidad, García repasa en una charla con EL PERIÓDICO sus máximas prioridades: el desafío de rejuvenecer la entidad y el reto de conseguir mayor incidencia en la política municipal.

¿Qué balance hace de su primer año al frente de la FAVB?

Las prioridades a nivel organizativo han pasado por recomponer asociaciones que se habían quedado algo descolgadas, traerlas de nuevo al movimiento vecinal y recuperar otras que quizá no participaban mucho en las juntas. Por ahora, hemos pasado de tener 36 asociaciones a superar las 40.

¿Qué tal es el momento del asociacionismo vecinal en Badalona?

Pese a que muchos dicen que está muerto, aquí seguimos. Nos seguimos encontrando a nivel estatal y a nivel autonómico. Se ha reforzado el vínculo con la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV) [que preside el anterior presidente de la FAVB, Julio Molina], lo cual es un logro. Ahora tenemos muchas más mujeres de presidentas y vicepresidentas y estamos empezando a renovar las juntas. Estamos consiguiendo perfiles más cercanos a los 40 años de edad, lo que, con la media de edad que tenemos, es otro gran logro. Aun así, todavía falta renovación.

¿Por qué no hay más jóvenes en las asociaciones de vecinos?

Porque un vecino es aquel que se ha independizado de sus padres y pasa a tener los problemas propios de los vecinos. Es decir, que le cuesta pagar el piso, que sufre el estado de las calles. Pero si los jóvenes no se independizan hasta los 35 o 40 años, hasta que no llegan a esas edades no los 'repescamos' para el movimiento vecinal.

Los jóvenes se movilizan, pero sobre todo para temas puntuales. Sin embargo, en el movimiento vecinal todo es más general, al final sin ser especialistas hacemos de arquitectos, de abogados, de asesores, de contables, de diseñadores, de todo... Si a un joven le dices que tiene que hacer la subvención como si se tratase de una empresa, muchos te pueden contestar que por qué van a hacer de contables cuando no lo son y, peor aún, que por qué tienen que hacerlo gratis.

Rubén García, presidente de la Federació d’Associacions Veïnals de Badalona, frente a la sede de la entidad / Zowy Voeten

¿Cuál es la mayor preocupación de los vecinos de Badalona?

El acceso a la vivienda y el estado de conservación. Seguimos todavía con los problemas de Canigó, que no se han resuelto porque siguen sin tener la financiación que necesitan. Hay vecinos que todavía no han vuelto a sus casas y eso no puede ser. No tenemos para pagar la Inspección Técnica del Edificio (ITE), y no tenemos para pagar todo lo que salga en la ITE, pero lo que no interesa atacar es que quienes hicieron esos edificios los construyeron mal, pusieron menos metal del que tenían que poner. Así que se culpa a los vecinos, que no han hecho mantenimiento y ahora pierden sus casas.

Nosotros al Ayuntamiento le hemos propuesto trabajar el problema, crear líneas de financiación. Tenemos el compromiso por parte del gobierno municipal de que van a hacer el plan de barrios de Badalona. El martes 18 nos lo volvió a recalcar el alcalde, unos 15 millones de euros, para la segunda fase de plan de barrios.

El Ayuntamiento no se presentó a la primera convocatoria del Pla de Barris.

No me sorprendió. No sé en los demás municipios, pero Badalona es como es. Faltan 500 trabajadores en el Ayuntamiento. Luego llega dinero de la Diputación o del Àrea Metropolitana de Barcelona para ver si tenemos proyectos en los cajones. Pues yo desde que recuerdo en Badalona nunca tenemos proyectos en los cajones para cuando hay dinero. Esperemos que para la segunda fase quede todavía dinero porque quizá con todo lo que se ha pedido ya, se pueden acabar los fondos disponibles.

¿Es la sensación de inseguridad un problema en Badalona?

Sí que es cierto que hay zonas más sensibles que otras. Yo precisamente vivo en Sant Roc, y me llega una sensación por parte de los vecinos de miedo. Es cierto que en la última junta de seguridad local los datos que nos dio la policía mostraban que vamos en un camino positivo. Datos, eso sí, del inicio de mandato. Supongo que con el informe del próximo año tendremos información más actualizada. También parece que hay menos quema de contenedores, parece... Aunque la sensación es un poco la misma que hace dos años.

Pero estamos hablando de sensaciones. Hay que tener en cuenta que estamos constantemente en estado de alarma y que el Ayuntamiento utiliza mucho las redes sociales para hablar de problemas de seguridad. Creo que es un discurso un poco incendiario, porque al final lo que más nos interesaría es salir en positivo. Por eso pedimos a los anteriores gobiernos y seguimos pidiendo al actual la convocatoria del Consell de Seguretat, que es clave porque tendremos la información directa de los cuerpos policiales y podremos hacer un análisis. Por el momento, tenemos el compromiso del alcalde de que el Consell se convocará, teóricamente, en enero.

¿Se han pagado ya las subvenciones retrasadas?

La realidad es que estamos a finales de noviembre y todavía hay asociaciones que no han cobrado 2024. Yo llevo 10 años dedicándome a las subvenciones y muchas veces llego a discutir con el Ayuntamiento porque en las justificaciones nos piden cosas que no están en las bases. En una reciente reunión, le dijimos al alcalde que queremos participar en la elaboración de las bases de las subvenciones a las asociaciones de vecinos. El año pasado lo pedimos, y participamos, pero por parte del ayuntamiento presentaron lo que quisieron. Nos han hecho auditorías en las que nos han dicho que nos quitan dinero por no poner el logotipo del Ayuntamiento en un cartel. Me pregunto si creen o no en la participación ciudadana.

¿Y qué respuesta le viene a la cabeza?

No se está creyendo en la FAVB, y quizá lo que quieren es asociaciones de vecinos dóciles o más favorables. Y yo siempre lo he dicho, las asociaciones de vecinos, gobierne quien gobierne, tienen que ser la mosca cojonera porque tenemos que velar por nuestros barrios, y así se lo hemos demostrado al actual alcalde y a los anteriores.

Por ejemplo, los locales de las asociaciones están totalmente abandonados. Este lo hemos tenido que arreglar nosotros y yo sé de muchas asociaciones que les pasa exactamente lo mismo. Al final nosotros cedemos nuestros locales al gobierno municipal para tener a cambio unos servicios mínimos que se comprometieron en su día y actualmente no solo no cumplen eso, sino que encima nos quieren echar.

Rubén García, presidente de la Federació d’Associacions Veïnals de Badalona desde octubre de 2024 / Zowy Voeten

¿De dónde os quieren echar?

Hay asociaciones de vecinos que quizá actualmente no tienen el movimiento de otras épocas, y parece ser que quieren utilizar esos locales para poner a otras entidades que puedan ser más afines...

¿Y que de alguna manera puedan opacar vuestro trabajo?

Me refiero a, por ejemplo, vocalías de mujeres que aparecen mágicamente y que se saltan a las asociaciones de vecinos. A día de hoy, tienen dos maneras de ahogarnos. Una es esa, echarnos de los locales; y la otra es retrasar las subvenciones. El movimiento vecinal sigue adelante porque estamos poniendo dinero de nuestro bolsillo. Yo aquí en la FAVB he puesto dinero para que se mantenga abierta, para que luego algunos vayan diciendo que nos lo pagan todo.