Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Experiencia gastronómica

Esto es lo que cuesta comer en el restaurante Kamikaze, la nueva estrella Michelin 2026 de Barcelona

La idea del local se centra en combinar la dieta oriental con la mediterránea

Guía Michelin 2026: BCN triunfa con tres nuevos 'biestrellados' (Aleia, Enigma y Mont Bar), a los que se suma La Boscana (Bellvís, Lleida)

Guía Michelin 2026: la lista de los restaurantes de España con nuevas estrellas

Parte del menú degustación del restaurante Kamikaze.

Parte del menú degustación del restaurante Kamikaze. / Instagram / Kamikaze Barcelona

Patricia López Avilés

Patricia López Avilés

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La comida asiática va ganando popularidad año tras año. Y no es para menos: sus intensos sabores, colores y aromas despiertan la curiosidad entre los más atrevidos.

De hecho, platos como el sushi, nacido en Japón como una técnica para conservar el pescado fermentado con arroz, ha evolucionado hasta convertirse en uno de los platos más internacionales del mundo

Otros como el curry o el tailandés pad thai destacan por su variedad de sabores e ingredientes que se adaptan a cualquier tipo de paladar.

Una fusión de culturas

Aun así, por nuestra tradición y posición geográfica, la dieta mediterránea sigue siendo la favorita y más influyente en España

Pero, ¿qué mejor opción que fusionar ambas culturas? Esa fue precisamente la idea que tuvo el chef Enric Buendía en su restaurante Kamikaze, ganador de una estrella de la guía Michelín 2026 en la última gala celebrada en Málaga.

El establecimiento, ubicado en el carrer Rosselló 197 en l’Eixample de Barcelona, abrió como una vermutería asiática en el centro de la capital catalana. Posteriormente, se reinventó como una taberna y, ahora, Kamikaze es un local que combina la cocina mediterránea con la gastronomía oriental.

El menú degustación

El restaurante ofrece un menú degustación a 85 euros por persona, que esta temporada de otoño-invierno incluye algunos originales manjares, como caballa con ciruela umeboshi, gamba pandang o seta peking

Entre los postres, los chefs han optado por elaborar un semifrío de mango tosazu y oblea de polen, fresa y espárrago o rodaja de limón. 

También se puede optar por la experiencia del menú original y un maridaje que combina bebidas y alimentos, por 160 euros en total. En esta propuesta, además de vino y cerveza, Kamikaze incluye una amplia gama de sake -un tradicional licor japonés- importado de bodegas artesanales para acompañar las comidas.

El 'natto catalán'

Y es que el local se describe como la reinterpretación del recetario asiático, sobre todo japonés, con técnicas de la cocina catalana y oriental.

Uno de los mejores ejemplos es el 'natto catalán', un plato de la tradicional soja fermentada japonesa que en el restaurante se elabora con caldo de alubia del ganxet, ligada con okra, caldo de butifarra y judías.

Al estilo japonés

El establecimiento está ornamentado al estilo japonés, con cortinas 'noren' (cortinas de tela tradicionales japonesas) en la entrada que dan la bienvenida a la experiencia de los comensales. Una vez dentro, el interior nos dirige a un acogedor comedor con cuatro mesas y a un pasillo desde donde se ve la cocina a través de una cristalera.

Al fondo se encuentra otro comedor con espacio para más clientes. Las paredes están decoradas con ladrillo a la vista y encima de cada mesa se han colocado lámparas que evocan un ambiente cálido y suave, acompañado con una apacible música de fondo. 

Noticias relacionadas y más

El restaurante abre de miércoles a sábado de 13.00h a 15.30h y de 20.00 a 23.00h y los martes de 20.00h a 23.00h.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Barcelona vive un encendido de luces multitudinario con miles de personas abarrotando el paseo de Gràcia
  2. Sin metro entre el 6 y el 8 de diciembre en Barcelona: las estaciones de esta línea quedarán sin convoyes
  3. Adiós definitivo a la histórica fábrica de las patatas Corominas de Badalona: malvenden su maquinaria por 4.000 euros
  4. Marta Gracia, usuaria del bus de Barcelona: 'Viajar en transporte público requiere un mínimo de civismo y atención
  5. Badalona enciende su espectacular árbol de Navidad de 43 metros ante una plaza abarrotada
  6. Una denuncia cada ocho minutos: la Guardia Urbana de Badalona comienza a multar el mal uso de los patinetes eléctricos
  7. El Ayuntamiento de Barcelona alerta de que un supuesto festival japonés que se celebrará en la Estació del Nord es una estafa
  8. La estación centenaria de la Sagrera condenada al derribo figura en el inventario de bienes de interés histórico

La Maquinista presenta la pista de hielo natural más grande de Barcelona

La Maquinista presenta la pista de hielo natural más grande de Barcelona

Rubén García, líder del movimiento vecinal en Badalona: "Tenemos que ser la mosca cojonera gobierne quien gobierne"

Rubén García, líder del movimiento vecinal en Badalona: "Tenemos que ser la mosca cojonera gobierne quien gobierne"

Ariadna, una bebé de nueve meses, la primera paciente del Hospital Vithas Barcelona en Esplugues

Ariadna, una bebé de nueve meses, la primera paciente del Hospital Vithas Barcelona en Esplugues

Esto es lo que cuesta comer en el restaurante Kamikaze, la nueva estrella Michelin 2026 de Barcelona

Esto es lo que cuesta comer en el restaurante Kamikaze, la nueva estrella Michelin 2026 de Barcelona

"Entré de botones y me retiro siendo director": se despide un histórico de la hotelería de Barcelona

La Generalitat compra más de 1.000 viviendas a La Caixa para reforzar el parque público de alquiler en 14 municipios catalanes

La Generalitat compra más de 1.000 viviendas a La Caixa para reforzar el parque público de alquiler en 14 municipios catalanes

Encendido de luces de Navidad de Sant Boi 2025: fecha, horario y lugar

Encendido de luces de Navidad de Sant Boi 2025: fecha, horario y lugar

Qué es y cómo funciona una cuestión de confianza como la que Collboni activa en Barcelona

Qué es y cómo funciona una cuestión de confianza como la que Collboni activa en Barcelona