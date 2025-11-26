Cuenta atrás
El pleno de Barcelona activa la cuestión de confianza para arrancar 2026 con nuevo presupuesto en vigor
La oposición vuelve a rechazar las cuentas del PSC y ahora se abre el plazo de un mes para que los grupos puedan lograr un pacto y elegir a otro alcalde
Qué es y cómo funciona una cuestión de confianza como la que Collboni ha activado en Barcelona
El Ayuntamiento de Barcelona tendrá presupuesto para 2026 a tiempo para entrar en vigor el 1 de enero. El alcalde, Jaume Collboni, ha vuelto a recurrir a una cuestión de confianza -un mecanismo legal y excepcional que ya usó en 2024- después de que la oposición tumbara su proyecto de cuentas municipales en el pleno. Se trata de un procedimiento que permite vincular el presupuesto a la continuidad del alcalde y que éste ha perdido en la votación de este miércoles. Ahora se abre el plazo de un mes -30 días hábiles- para que la oposición pacte una mayoría alternativa y elija a otro alcalde.
El mes empieza a contar hoy, 26 de noviembre, aunque en la práctica solo servirá para que las cuentas queden listas para el inicio de año. La aritmética municipal hace prácticamente imposible -salvo milagro- que la oposición logre un pacto para desbancar al alcalde. Por tanto, los presupuestos se aprobarán automáticamente cuando expire el plazo.
Así pues, todo ha sucedido según lo previsto. La de este miércoles ha sido la culminación de tres debates presupuestarios en una semana: primero, la comisión de Economía del miércoles pasado; después, la votación definitiva del viernes, donde las cuentas fueron rechazadas; y ahora, el debate ligado a la cuestión de confianza. Nada ha cambiado. Solo el PSC y ERC han apoyado el proyecto presupuestario, y el resto de grupos mantienen su oposición.
Tras este último trámite, el presupuesto quedará con toda probabilidad desbloqueado. Salvo un pacto imposible entre los grupos municipales para elegir nuevo alcalde, Barcelona arrancará 2026 con nuevas cuentas aprobadas.
