Una mujer herida grave en una deflagración en el interior de su vehículo en Granollers

Una mujer resultó herida grave en una deflagración en el interior de su vehículo en Granollers (Vallès Oriental), según informaron los Bombers de la Generalitat y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM). Los Bomberos recibieron el aviso a las 8.24 horas de este miércoles. El SEM ha atendido a la mujer y la ha trasladado al Hospital Vall d'Hebron. La deflagración no ha provocado incendio, pero la onda expansiva ha afectado a tres placas del falso techo de un local, que se han desencajado. Los bomberos, que activaron dos dotaciones, limpiaron la vía por la presencia de cristales. El SEM ha activado dos ambulancias y un helicóptero medicalizado.