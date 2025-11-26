Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Trasladada al Hospital Vall d'Hebron

Una mujer herida grave en una deflagración en el interior de su vehículo en Granollers

La onda expansiva ha afectado al falso techo de un local

Archivo - Vehículo de Bombers de la Generalitat.

Archivo - Vehículo de Bombers de la Generalitat. / BOMBERS DE LA GENERALITAT - Archivo

ACN

ACN

Granollers
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Una mujer resultó herida grave en una deflagración en el interior de su vehículo en Granollers (Vallès Oriental), según informaron los Bombers de la Generalitat y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM). Los Bomberos recibieron el aviso a las 8.24 horas de este miércoles. El SEM ha atendido a la mujer y la ha trasladado al Hospital Vall d'Hebron. La deflagración no ha provocado incendio, pero la onda expansiva ha afectado a tres placas del falso techo de un local, que se han desencajado. Los bomberos, que activaron dos dotaciones, limpiaron la vía por la presencia de cristales. El SEM ha activado dos ambulancias y un helicóptero medicalizado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Barcelona vive un encendido de luces multitudinario con miles de personas abarrotando el paseo de Gràcia
  2. Sin metro entre el 6 y el 8 de diciembre en Barcelona: las estaciones de esta línea quedarán sin convoyes
  3. Adiós definitivo a la histórica fábrica de las patatas Corominas de Badalona: malvenden su maquinaria por 4.000 euros
  4. Marta Gracia, usuaria del bus de Barcelona: 'Viajar en transporte público requiere un mínimo de civismo y atención
  5. Badalona enciende su espectacular árbol de Navidad de 43 metros ante una plaza abarrotada
  6. Una denuncia cada ocho minutos: la Guardia Urbana de Badalona comienza a multar el mal uso de los patinetes eléctricos
  7. El Ayuntamiento de Barcelona alerta de que un supuesto festival japonés que se celebrará en la Estació del Nord es una estafa
  8. Aldi abrirá un nuevo supermercado en el centro de Barcelona este diciembre

El Govern insiste en la construcción de la Ronda Nord y promete "diálogo permanente" con Sabadell y Terrassa

El Govern insiste en la construcción de la Ronda Nord y promete "diálogo permanente" con Sabadell y Terrassa

Un agente de la Guardia Urbana fuera de servicio detecta a dos ladrones cuando 'marcaban' viviendas en el Clot

Un agente de la Guardia Urbana fuera de servicio detecta a dos ladrones cuando 'marcaban' viviendas en el Clot

El metro de Barcelona se refuerza por Navidad y ofrecerá servicio ininterrumpido en Nochevieja

El metro de Barcelona se refuerza por Navidad y ofrecerá servicio ininterrumpido en Nochevieja

"Entré de botones y me retiro siendo director": se despide un histórico de la hotelería de Barcelona

"Entré de botones y me retiro siendo director": se despide un histórico de la hotelería de Barcelona

Una mujer herida grave en una deflagración en el interior de su vehículo en Granollers

Una mujer herida grave en una deflagración en el interior de su vehículo en Granollers

La carrera contra el cáncer de Barcelona vuelve por noveno año consecutivo en una jornada solidaria y familiar

La carrera contra el cáncer de Barcelona vuelve por noveno año consecutivo en una jornada solidaria y familiar

Deco, Mazinho, Saviola y otros históricos del fútbol se citan en un nuevo 'Partido de las Estrellas' de Castelldefels

Deco, Mazinho, Saviola y otros históricos del fútbol se citan en un nuevo 'Partido de las Estrellas' de Castelldefels

Una pequeña sala de conciertos de Barcelona lanza una llamada de socorro para evitar el cierre

Una pequeña sala de conciertos de Barcelona lanza una llamada de socorro para evitar el cierre